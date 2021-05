Egy új, óriási közpark nyílt Pesten

Újjászületett a Puskás Aréna környezete, a több mint 100 000 négyzetméteres közpark hivatalos megnyitójára csak május 7-én kerül sor, de már most is nyitva áll a látogatók előtt reggel 6 és este 10 óra között. A sportolási lehetőségek mellett a park egyben Budapest legújabb rendezvényhelyszíne is lett, a terület alkalmas koncertek megrendezésére, meccsnézésére az óriáskivetítőkön, de akár fesztiváloknak is helyet adhat.

Az első ütem készült el most, a labdarúgó-Európa-bajnokság után pedig 100%-osan fog üzemelni minden szolgáltatás a aprkban. Fürjes Balázz néhány szolgáltatást is felsorolt, amely elérhető, vagy elérhető lesz az új parkban:

Két rekortán futókör

Több játszótér, mászópark

Rengeteg új zöldfelület és új fák

Szökőkút

Büfék, amelyek pár nap múlva nyitnak

Sétányok díszkivilágítással

Pihenődomb

Fitnessz, street workout park

Skate park

Ingyenes wifi

Mosdók

A labdarúgó-Európa-bajnokság után az új szolgáltatások között lesznek:

Kosárlabda pályák, kézilabda pálya, görkorcsolya pálya

Mini labdarúgó pálya, ping pong asztalok, teqball

