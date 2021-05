Egyenesen undorítónak nevezte a bitcoint Warren Buffett befektetőtársa

Közzétette legfrissebb negyedéves beszámolóját Warren Buffett cége, a Berkshire Hathaway, ami már önmagában is fontos tőzsdei esemény, ugyanis ilyenkor beleláthatunk abba, hogy mibe fektetett a világ egyik legismertebb és leggazdagabb befektetőjének cége, és hogyan teljesítenek azok a vállalatok, amelyek a Buffett-birodalomhoz tartoznak, de a Berkshire eredményeinek közzététele után korunk egyik legnagyobb élő befektetője és befektetőtársa, a Buffettnél 7 évvel idősebb, most már 97 éves Charlie Munger is elmondta a véleményét az izgalmas tőzsdei sztorikról, a bitcoinról, a SPAC-ekről, a Robinhoodról, különösen Munger volt elemében, nem fogta vissza magát, amikor szóba kerültek a kriptodevizák vagy a tőzsdén az elmúlt hónapokban megjelent, tapasztalatlan befektetők.

Fordult a gazdaság, a Berkshire eredménye is

A Berkshire Hathaway eredményei visszapattantak, ahogy a konglomerátum kiheverte a világjárvány okozta csapást. A Berkshire az első negyedévben továbbra is agresszívan, de kissé lassabb ütemben vásárolta vissza saját részvényeit.

A konglomerátum teljes bevétele 64,6 milliárd dollár volt az elmúlt negyedévben, ami magasabb az elemzők 63,66 milliárd dolláros becslésénél. A Berkshire 7,02 milliárd dolláros működési eredményről számolt be az első negyedévben, ami 20 százalékkal magasabb az egy évvel ezelőtti 5,87 milliárd dollárnál. A konglomerátum olyan üzletágai, mint a biztosítás, a szállítás, a közművek, és a kiskereskedelem, a gazdaság újraindulása közepette a fellendülés jeleit mutatták.

A Berkshire részvénybefektetései is szolid nyereséget könyveltek el, mintegy 4,69 milliárd dollárral nőttek az elmúlt negyedévben. Buffett azonban azt mondta a részvényeseknek, hogy ne a befektetési nyereségek és veszteségek negyedéves ingadozásaira koncentráljanak.

A befektetési nyereségek (veszteségek) összege egy adott negyedévben általában értelmezhetetlen, és olyan számokat szolgáltat az egy részvényre jutó nettó nyereségre vonatkozóan, amelyek rendkívül félrevezetőek lehetnek a számviteli szabályokat alig vagy egyáltalán nem ismerő befektetők számára

Összességében a Berkshire 11,71 milliárd dollár, azaz részvényenként 7,6 dollár nettó nyereséget ért el az első negyedévben. Egy évvel ezelőtt a konglomerátum 49,75 milliárd dollár, vagyis részvényenként 30,6 dollár nettó veszteséget szenvedett el, mivel a tavaly márciusi zuhanás drámaian csökkentette a vállalat számos részvénybefektetésének értékét.

A Berkshire Hathaway készpénzállománya a negyedév során mintegy 5 százalékkal több mint 145,4 milliárd dollárra nőtt. Ez alig marad el a tavalyi harmadik negyedév végén mért rekordszinttől.

Az első negyedév során a vállalat 6,6 milliárd dollár értékben vásárolt vissza saját részvényeket, miután tavaly rekordösszegű, 24,7 milliárd dolláros visszavásárlást hajtott végre az üzletkötések helyett. A konglomerátum a negyedik negyedévben 9 milliárd dollárnyi részvény-visszavásárlást könyvelt el.

A részvényvisszavásárlási-programnak és az üzleti környezet fellendülésének köszönhetően a Berkshire "B" sorozatú részvényei 2021-ben több mint 18 százalékkal emelkedtek, és rekordszintre kerültek.

A bitcoin undorító

Nem csak a Berkshire eredményei miatt szokott érdekes lenni a gyorsjelentés, hanem azért is, mert ilyenkor megszólal Warren Buffett és társa, a cég alelnöke, Charlie Munger is, akik most is igen markáns véleményt mondtak az aktuális tőzsdei témákról.

A 97 éves Charlie Munger régóta kritikusan tekint a bitcoinra annak extrém volatilitása és a piac szabályozásának hiánya miatt, és most újra kőkeményen nekiment a kritpodevizának:

Persze, hogy utálom a bitcoin sikerét. Nem örülök egy olyan devizának, amely ennyire hasznos az emberrablóknak, zsarolóknak és így tovább. Azt hiszem, szerényen azt kell mondanom, hogy az egész rohadt fejlesztés undorító és ellentétes a civilizáció érdekeivel.

Nem véletlenül lehet irigy Munger a bitcoinra, a Berkshire árfolyama 50 százalékot,

a bitcoiné pedig 550 százalékot emelkedett az elmúlt egy évben.

SPAC-őrület

Egy másik nagy trenddel kapcsolatban Warren Buffett a speciális akvizíciós társaságokat (SPAC) a mások pénzével való szerencsejátékhoz hasonlította, és azt mondta, hogy a Berkshire számára ezek a cégek megnehezítik, hogy versenyezzen az ügyletekért.

A Berkshire Hathaway 70-80 milliárd dollárral rendelkezik, amelyet "szívesen munkába állítana", de a jelenlegi körülmények között erre nem volt képes - mondta az elnök-vezérigazgató.

Ez egy gyilkos. A SPAC-eknek általában két éven belül el kell költeniük a pénzüket, ha jól tudom. Ha fegyvert tartanának a fejemhez, és azt mondanák, hogy két éven belül meg kell venned egy nagyvállalatot, akkor vennék egyet, de nem lenne nagy üzlet. Csak nézelődünk és nézelődünk

A SPAC-ek olyan tőzsdén jegyzett üres cégek, amelyek tőkét gyűjtenek magáncégek felvásárlásához és tőzsdére viteléhez, lehetővé téve a célpontok számára, hogy megkerüljék a tőzsdei bevezetéssel járó hagyományos procedúrát.

Vannak olyan vállalatok, amelyek érdeklődnek a Berkshire általi felvásárlás iránt, de megnehezíti a dolgunkat, hogy egy SPAC magasabb ajánlattal válaszolna - mondta Buffett.

Ez nem fog örökké tartani, de most ez az, ahol a pénz van

A klímaváltozásról

A Berkshire Hathaway részvényesei szombaton könnyedén elutasították azokat a javaslatokat, amelyek szerint a Warren Buffett által 1965 óta vezetett vállalatnak többet kellene nyilvánosságra hoznia az éghajlatváltozás kezelésére vonatkozóan, valamint a sokszínűség és befogadás előmozdítására irányuló erőfeszítéseiről.

Az elutasítás nem volt meglepetés, tekintve, hogy Buffett a Berkshire szavazati jogának közel egyharmadát ellenőrzi, és mindkét javaslatot ellenezte.

Az éghajlatváltozással kapcsolatos javaslatot azonban a leadott szavazatok alig több mint 25 százaléka, a sokszínűséggel kapcsolatos javaslatot pedig 24 százaléka támogatta, ami nagyobb megosztottságra utal, mint amit a Berkshire részvényesei hagyományosan mutattak.

Buffett nem vitatja, hogy mindkét kérdés fontos, de ellenezte a javaslatokat a Berkshire decentralizált modellje miatt, ahol a több tucatnyi vállalkozás nagyrészt az ő beavatkozása nélkül működik, amíg azok jól teljesítenek és jól irányítottak.

Más ostoba dolgokat azért teszünk, mert kötelesek vagyunk megtenni. De hogy a Business Wire, és a Dairy Queen emberei közös jelentést készítsenek… mi nem csinálunk ilyesmit a Berkshire-nél

Az cég egyébként arról számolt be, hogy "nagyszerű eredményeket" lát számos leányvállalatától, amelyek önállóan foglalkoznak a klímaváltozással.

Robinhood és a szerencsjáték

Warren Buffett szombaton a szerencsejátékosokhoz hasonlította azt a több millió tapasztalatlan kereskedőt, aki az elmúlt évben belépett a tőzsdére, és azt mondta, hogy az olyan jutalékmentes brókercégek, mint a Robinhood Financial, kaszinószerű légkört alakítottak ki.

Buffett szerint a Robinhood sok olyan embert vonzott, "talán épp erre készülve", akik csak a részvények, például az Apple rövid távú árfolyammozgására játszanak.

Nincs ebben semmi illegális, semmi erkölcstelen, de nem hiszem, hogy egy társadalmat arra építenénk fel, hogy az emberek ezt csinálják

- mondta.

Buffett üzleti partnere, Charlie Munger keményebben fogalmazott:

Egyszerűen borzalmas, hogy egy ilyen dolog civilizált emberektől és tisztességes polgároktól szívja el a befektetéseket. Ez mélységesen helytelen. Nem akarhatjuk a pénzünket olyan dolgok értékesítésével keresni, amelyek rosszat tesznek az embereknek

Buffett azt mondta, hogy bár a részvények és származtatott ügyletek napi kereskedéséből származó nyereség esélye nagyobb, mint lottózni, sok új befektető jobb eredményeket érne el, ha jó vállalatok részvényeit vásárolná és tartaná.

Új befektetők a tőzsdén

Nyitó beszédében Buffett intézett néhány szót az olyan új befektetőkhöz, akik az elmúlt időszakban vágtak bele a tőzsdézésbe. A híres befektető az üzente a tőzsdére újonnan belépőknek, hogy gondolkodjanak el egy kicsit, mielőtt megpróbálnának napi 30-40 tradet végrehajtva profitálni egy "nagyon könnyűnek tűnő játékból."

A mondandója illusztrálására Buffett egy diát mutatott be a 20 legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező vállalatról, amelyen az Apple, a Saudi Aramco, a Microsoft, az Amazon, az Alphabet, a Facebook, a Tencent, a Tesla, az Alibaba, és a Berkshire Hathaway szerepel az első tízben.

A befektető kiemelte, hogy a hat legnagyobb vállalat közül öt amerikai, ami Buffett szerint nem véletlen. A listára hivatkozva Buffett arra buzdította az új befektetőket, hogy tippeljenek, hogy hány ilyen vállalat lesz a listán 30 év múlva.

Buffett ezután egy diát állított a másik mellé az 1989-es top 20 vállalatról piaci kapitalizáció alapján, amelyen csak hat amerikai vállalat szerepelt, és amelyek közül egyik sincs a 2021-es listán.

Ez egy emlékeztető arról, hogy milyen rendkívüli dolgok történhetnek. A világ megváltozhat, méghozzá nagyon drámai módon

Buffett szerint ez egy nagyszerű érv az indexalapok mellett, amelyekkel hosszú távon az amerikai részvények egy diverzifikált csoportját birtokolhatjuk. Buffett régóta érvel amellett, hogy a befektetők - kicsik és nagyok egyaránt - jobban járnának, ha alacsony költségű indexalapokba fektetnék a pénzüket, és így elkerülhetnék az aktív alapkezelőknek fizetett díjakat.

Hogy továbbvigye a mondandóját, Buffett elmesélte, hogy 1903-ban, az apja születésének évében az autók voltak az izgalmas iparág.

"Mindenki autógyárakat indított, ahogy most is mindenki indít valamit, amivel pénzt lehet szerezni az emberektől. De mindenesetre legalább 2000 vállalat lépett be az autógyártásba, mert annak nyilvánvalóan hihetetlen jövője volt. És persze azt sem szabad elfelejteni, hogy 2009-ben három maradt, amelyek közül kettő csődbe ment. Tehát a részvények kiválasztása sokkal többről szól, mint annak kitalálása, hogy mi lesz a jövőben egy csodálatos iparág" - mondta Buffett, hozzátéve, hogy nagyon kevés ember választotta ki a győztest.

Szóval csak azt akarom mondani, hogy ez nem olyan könnyű, mint amilyennek hangzik, mondta Buffett.

Megvan Buffett utódja

Charlie Munger egy félmondatban megjegyezte a sajtótájékoztató során, hogy ha valami történne Buffettel, akkor a Berkshire alelnökét, Greg Abelt választanák vezérigazgatónak.

Munger megjegyzését egész hétvégén nem erősítették meg, a CNBC ma viszont elérte Buffettet és a Berkshire igazgatótanácsának tagjait, és most megerősítették, hogy a Munger által leírt forgatókönyv összhangban van a Berkshire igazgatótanácsának jelenlegi álláspontjával.

Az igazgatóság egyetért abban, hogy ha ma este történne velem valami, akkor holnap reggel Greg lenne az, aki átvenné az irányítást

- mondta Buffett.

Az elmúlt években olyan pletykák keringtek, hogy Abel valószínűleg átvenné Buffett helyét, ha ő úgy döntene, hogy nyugdíjba vonul. Mint Munger szombaton elmondta, úgy vélik, hogy Abel segíteni fog megőrizni a Berkshire egyedi kultúráját.

