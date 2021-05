Egyre nagyobb a nyugalom a tőzsdéken - Mit jelent ez?

Az elmúlt hetek egyre kisebb részvénypiaci árfolyammozgásai alapján sokaknak feltűnhetett, hogy egyre nagyobb a nyugalom a világ tőzsdéin, pedig valójában már hónapok óta tartó folyamat a volatilitás csökkenése. A tavaly márciusi tőkepiaci turbulenciák óta több lépcsőben lassan a válság előtti szintre esik a részvénypiaci volatilitás, fundamentális és technikai okok is a volatilitás csökkenése irányába hatnak, ezeket foglalta össze legutóbbi elemzésében a SocGen.

A globális részvénypiaci volatilitás az elmúlt hónapokban normalizálódott, a folyamatban két élesebb elmozdulás is történt lefelé. Az első nagyobb elmozdulás közvetlenül az amerikai elnökválasztás után következett be, amikor a rövid távú S&P500 at-the-money volatilitás 20 alá csökkent, miután egyértelművé vált, hogy a demokraták jelöltje, Joe Biden nyeri az elnökválasztást. A második nagyobb elmozdulás a volatilitásban március közepén következett be, amikor a 3 hónapos S&P 500 implikált volatilitása a 16-os érték alá csökkent, és bár ez még mindig magasabb, mint a járvány előtti 12 körüli szint, a folyamat egyértelmű, a volatilitás normalizálódása felé haladunk.

Itt érdemes összefoglalni azokat a fundamentális és technikai okokat, amelyek a volatilitás csökkenése irányába hatnak.

1. A reflációs környezet historikusan nézve összhangban van az alacsony volatilitással. A jelenlegi környezet nagyon hasonlít a 2016-17-es "trumpflációs" időszakhoz, amikor a növekedési előrejelzések, a kötvényhozamok és az infláció egyszerre emelkedtek, abban az időszakban az Egyesült Államokban az év/év alapú infláció erőteljesen emelkedett (a 2016 közepi 1 százalék alatti értékről 2017 februárjára 2,7 százalékra emelkedett). A mostani inflációs trend is hasonlóan alakul, a 2020. májusi 0,1 százalékról mostanra 2,6 százalékra emelkedett.