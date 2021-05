Szárnyal a magyar tőzsde, bombaformában a blue chipek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A kimondottan kedvezőtlen tőkepiaci hangulat ellenére 2,2 százalékos pluszban fejezte be a tegnapi kereskedést a magyar tőzsde, a hazai blue chipek közül az OTP 2,8 százalékkal, a Mol 3,6 százalékkal, míg a Richter 1,5 százalékkal került feljebb, a Magyar Telekom papírjai azonban 1 százalékos mínuszban zárták a napot. A remek teljesítmény ma is folytatódik, az emelkedést az OTP részvénye vezeti, jelenleg több, mint 1,7 százalékos a plusz a nagybank papírjánál. A fokozott befektetői érdeklődés a technikai kép alakulása mellett azzal is magyarázható, hogy a napokban teszi közzé első negyedéves gyorsjelentését a Mol és az OTP is, a számok pénteken érkeznek.