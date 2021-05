Ismert és ismeretlen technológiai részvények: van még bennük kakaó? - online előadás ma este

Az idei évben a tavalyi nagy szárnyalás után megtorpantak és visszaestek a nagy technológiai részvények, végül az utóbbi hetekben sokan közülük ismét magukra találtak, és erős gyorsjelentések után ismét nagyot ugrottak előre. Előadásunk során a technikai elemzés eszköztárát használva megvizsgáljuk, hogy a mostani emelkedés mennyire megalapozott, milyen kockázatokkal kell szembenézni, melyek a főbb figyelendő szintek, és meddig tarthat a felfutás. Természetesen megnézzük a legnagyobb neveket, terítékre kerül a Facebook, Apple, Alphabet (Google), Microsoft és társai. Ezt követően viszont elemzünk néhány alig ismert, vagy szinte teljesen ismeretlen papírt a szektorból, amelyekben van komoly növekedési potenciál.

A 45 perces webinárium első félórájában a technikai elemzés módszertanát mutatjuk be, mindenki által érthető módon. Ennek során azt is megvizsgáljuk, hogy mely papírokban van igazi kereslet, és hol látni inkább kisebb-nagyobb lufira utaló jeleket. Az utolsó percekben a kérdésekre is igyekszünk majd választ adni.

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2021. május 6., csütörtök, 18:30 - 19:15

Előadó: Faluvégi Balázs (1998-ban kezdte befektetés szakmai karrierjét. Elemzőként dolgozott egy alapkezelőnél, illetve befektetési szolgáltatónál. Volt alapkezelő és portfoliókezelő, vezetett tőzsdére vagyonkezelő vállalatot, és társ-alapítóként létrehozott egy wealthtech céget, amely több nemzetközi díjat is kapott. Az országban elsőként kapta meg a CMT Level 3 papírt, amely a technikai elemzés legmagasabb szintű szakmai oklevele az Egyesült Államokban.)

Címlapkép: Getty Images