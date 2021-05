Norvég startup is betörne a kelet-európai piacra: elindult a Design Terminal Mentorprogramja

Hitelbírálat személyre szabottan, adatvédelmi incidensek egyszerű kezelése, rugalmasabb coworking kultúra: a Design Terminal Mentorprogramjának csapatai most is sokféle problémára keresik a választ.

Tizenkilenc országból, négy különböző kontinensről jelentkeztek a startupok a Design Terminal tavaszi Mentorprogramjára, az USA-tól Észtországon és Szerbián át Libanoning. A kimondottan kemény, intenzív kiválasztó tábor, vagyis a háromnapos Power Camp után kilenc csapat maradt fenn a rostán - tájékoztatta a Design Terminal a Portfolio-t.

Hogy egy belarusz alapítók által Norvégiában működő és Nyugat- valamint Észak-Európában már sikereket elért startup miért jelentkezik egy magyarországi inkubációs programba, arra a Goscore alapítója, Maksim Hardziyenak és munkatársa, Anastasiya Lebedz kikezdhetetlen érvvel reagálnak: rengeteg potenciált látnak a kelet-európai piacon.

„A Goscore egy hitelbírálati algoritmus, amely egyszerre segít a bankoknak abban, hogy új ügyfeleket szerezzenek és az ügyfeleknek, hogy igazán személyre szabottan és rugalmasan tudjanak válogatni a pénzintézetek ajánlatai között.” Azt mondják, míg a skandináv országokban nagyon magas a bizalom a bankokkal szemben, a közép- és kelet-európai régióban az emberek nagyobb valószínűséggel váltanak pénzintézetet, ha jobb üzlettel találják szembe magukat. Éppen ezért lesz érdekes, hogy ebben a térségben is lehetőséget nyújtsanak erre.

Magabiztos networking célok vezérelték a lengyel Privacy Optimization csapatát, amikor beküldték jelentkezési lapjukat a Design Terminalhoz. „A szakmai kapcsolatrendszer építése mentorokkal, potenciális ügyfelekkel és befektetőkkel számunkra elsődleges most. – mondta Simone Dalle Nogare, a Santander Bank Polanddel és a Dentons Polanddel is együttműködő cég CFO-ja.

A startup megoldása egy olyan szoftver, amely leegyszerűsíti és automatizálja az adatvédelmi incidensek kezelésének összetett és hosszadalmas folyamatát, ezáltal csökkentve a magas büntetések és a hírnévsérülés kockázatát. A startup ötletét a CEO, Aleksandra Danielewicz adatvédelmi jogász adta, aki munkája során szembesült az ilyen jellegű ügyek kezelésének bonyolultságával.

A Likespace alapítói szintén személyes tapasztalatok mentén találták meg azt a piaci rést, amire érdemes startupot építeni. A csapat magyar alapítású, működésük a tagok lakhelyét tekintve több vidéki városhoz is köthető, így a Likespace üdítő színfolt a Budapest-központú hazai startup ökoszisztémában. Ugyanígy a szolgáltatás sem főváros centralizált, hanem országos hálózat. Az ötletet már validálta a startuphoz regisztrált több vidéki és budapesti iroda.

A két alapító, Bányai Gábor multinacionális háttérrel és Dunaveczki Attila vállalkozói tapasztalattal ismerték fel 2020 elején azt, hogy a coworking irodák vidéken kevésbé életképesek, mint a fővárosban. A freelancerek növekvő száma és a Covid-helyzet arra sarkallta őket, hogy keressék a fentiek megoldását. A Likespace egy olyan kétoldalú piactér, ahol a szabad munkaállomásokkal és helyiségekkel rendelkező cégek és a biztonságos és ergonomikus irodai környezetre vágyó, távmunkában dolgozók igényei találkoznak egymással.

A Mentorprogram ebben a szemeszterben is három hónapon keresztül támogatja üzleti modelljük, termékük fejlesztésében az induló vállalkozásokat, azok egyedi igényei alapján. A program erőssége ismét a hazai és nemzetközi szakemberekből álló mentorcsapat. A startupok palettáján a mesterséges intelligencia, az okosvárosok, a data és analytics, a sharing economy, az oktatás, az IT és a fintech területe is képviselteti magát.