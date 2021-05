OTP: lezárult az integráció Szerbiában, cél a piacvezető pozíció

Lezárult az a több mint másfél éve megkezdett integrációs folyamat, amelynek eredményeként az OTP Bank két szerbiai leánybankja, a Vojvođanska banka és az OTP banka Srbija mától összeolvadva, egy bankként működik tovább. Az OTP szerint a régióban még nem volt példa ilyen összetett banki integrációra.

Az OTP 2006 óta van jelen a szerb piacon, 2017-ben a Vojvođanska bankát, 2019-ben pedig a SocGen szerb leánybankját vásárolta meg a magyar bankcsoport.

Az OTP most azt jelentette be, hogy 19 hónap alatt lezárult az az integrációs folyamat, amelynek eredményeként az OTP Bank két szerbiai leánybankja, a Vojvođanska banka és az OTP banka Srbija mától összeolvadva, egy bankként működik tovább.

Az új, integrált bank rendelkezik a legnagyobb piaci részesedéssel a szerbiai hitelezési piacon, 5,6 milliárd eurós mérlegfőösszegével a második legnagyobb banknak számít.

„Ez a sikeres integráció újabb jelentős mérföldkő az OTP Csoport történetében. Régiós terjeszkedésünk, organikusan és akvizíciókon keresztül megvalósuló növekedési stratégiánk eredményeként az OTP Bank nemcsak tizenegy országban van jelen, de piacvezetők vagyunk Magyarországon, Bulgáriában és Montenegróban is, és kulcsszerepet játszunk számos más piacunkon - mint mától Szerbiában is. Büszkék vagyunk erre az eredményre, és az OTP Csoport továbbra is fontosnak érzi, hogy hozzájáruljon a szerb gazdaság és a szerb társadalom hosszú távú sikeréhez." - mondta Wolf László, az OTP banka Srbija igazgatóságának elnöke és az OTP Bank vezérigazgató-helyettese.

Az integrált bank összesen 213 fiókkal, és a legtöbb – összesen 322 - ATM-mel rendelkezik Szerbiában.

Arról, hogy az OTP Szerbiában milyen eredményt ért el az idei első negyedévben, hamarosan friss adatokat kaphatunk a bankcsoport holnap hajnalban megjelenő gyorsjelentéséből. Tavaly év végén a szerb leánybank mérlegfőöszege 2052 milliárd forint volt, a bankcsoport teljes mérlegfőösszegének 8,8 százalékát adta a szerb operáció.

Az OTP árfolyama idén 5 százalékot emelkedett, ma 0,7 százalék mínuszban áll.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images