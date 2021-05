Hétfőn jelent a Richter, mire számítsunk?

A negyedik negyedévben mutatott rekord árbevételt nem érte el a Richter 2021 első negyedévében az elemzői konszenzus szerint, viszont az előző év azonos negyedévéhez képest még így is szemmel látható növekedést produkálhatott a magyar gyógyszercég. A várakozások mediánja szerint 147,9 milliárd forintos bevételt érhetett el a vállalat, ami 4,6 százalékos növekedés év/év alapon.

A Richternél a dinamikus növekedés nagyrészt az amerikai értékesítések megugrásának volt köszönhető az elmúlt negyedévekben, azon belül is a Vraylarnak és várhatóan még az első negyedévben is húzta a növekedést a termék. Januárban a Richter amerikai partnere, az AbbVie, amely a gyógyszer amerikai értékesítéseiért felel egy prezentáció során arról beszélt, hogy a Vraylar értékesítései akár a 4 milliárd dollár is elérhetik (peak sales) a jelenlegi indikációkkal. Ez a befektetők számára is meglepően magas szám volt, ami nagyban hozzájárult a Richter árfolyamának januári szárnyalásához.

A Richter számára kulcsfontosságú nőgyógyászati portfólió tovább bővült: januárban lezárt egy fontos akvizíciót a vállalat (Evra), emellett március végén az Európai Gyógyszerügynökség pozitív véleményt fogalmazott meg a Richter és a Mithra közös készítményről, amely a várakozások szerint a második negyedév végéig megkaphatja az engedélyeket. A Richter célja, hogy a nőgyógyászat területén meghatározó fontossággal bíró, globális gyógyszercéggé váljon, a két termék pedig hozzásegítheti ehhez.

A bruttó fedezet kisebb mértékben emelkedhetett az első negyedévben, mint az árbevétel az egy évvel ezelőtti szintről az elemzői konszenzus szerint, így a fedezeti hányad 1,9 százalékponttal csökkenhetett, viszont a negyedik negyedévi szinthez képest javulást várnak az elemzők. Az üzemi eredmény szintjén 27,9 milliárd forintos profit várható a várakozások mediánja szerint, ami 10 százalék feletti javulást jelent 2020 első negyedévéhez képest.

A geopolitikai feszültségek erősödése, az orosz-ukrán konfliktus negatív hatással lehetett a Richter részvényeit övező hangulatra az elmúlt hetekben, az év első hónapjaiban látott szárnyalás és csúcsdöntés után megtorpant az árfolyam emelkedése. Oroszország a Richter gyógyszergyártási üzletágának második legnagyobb piaca az Egyesült Államok után (ha az Európai Unió országait külön szerepeltetjük), 2020-ban a Richter gyógyszergyártási bevételének közel 19 százalékát adta. Ami az első negyedéves gyorsjelentést illeti, az orosz piacról származó bevételeknek a devizaárfolyam-változások nem kedveztek, az első negyedévben a forint jelentősen erősödött a rubellel szemben az egy évvel ezelőtti szinthez képest.

Ami a többi nagy piacot illeti, jelentősebb erősödést mutatott a forint a dollárral szemben is egy éves időtávon, ami szintén nem kedvez a nagy amerikai kitettséggel rendelkező, exportorientált Richternek. Viszont az euróval szemben gyengült a forint, ami felfelé segítette a számokat a bázisidőszakhoz képest.

A Richter első negyedévi adózott eredménye közel lehet a bázisidőszaki értékhez az elemzői konszenzus szerint, a várakozások mediánja 29 milliárd forint, ami megegyezik a 2020 első negyedévi értékkel. Eddig egyetlen egy negyedév volt a cég története során, amikor ennél magasabb adózott eredményt ért el a Richter, 2020 második negyedéve. A várakozások viszonylag széles sávban mozognak 2021 első negyedévre, a legalacsonyabb 24,9 milliárd forint, míg a legmagasabb 38,7 milliárd forint.

A Richter árfolyama valósággal szárnyalt az év első két hónapjában, a részvény történelmi csúcsot döntött, márciusban azonban megakadt a menetelés, a többi blue-chiphez hasonlóan. A március végén felállított 9320 forintos történelmi csúcshoz képest most közel 8 százalékkal áll alacsonyabban az árfolyam, de az év eleje óta még így is 15,5 százalékos pluszban áll a Richter, magasan felülteljesítve a BUX indexet, ami 6 százalékot emelkedett idén.

