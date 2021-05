Nagy meglepetés a Moltól, rávetették magukat a befektetők a részvényre

A ma hajnali gyorsjelentésében több soron verte az elemzői várakozásokat a Mol, a piaci szereplők által leginkább figyelt újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 15,3 milliárd forinttal, vagyis 8 százalékkal magasabb lett az elemzői várakozások átlagánál.

Az adózott eredmény szintén magasabb volt a 64,3 milliárd forintos várakozásnál, és 92,3 milliárd forint lett, ami 44 százalékkal magasabb az elemzői várakozásnál, az üzemi eredmény pedig szintén magasabb lett az elemzői várakozásokhoz képest. Az egyes üzletágak tekintetében szintén erős teljesítmények láthatóak, a kutatás-termelés, a finomítás-kereskedelem és a fogyasztói szolgáltatások eredménye is meghaladta a várakozásokat.

Érdemes kiemelni a finomítás-kereskedelem EBITA eredményét, amely 23 százalékkal haladta meg a 62,2 milliárd forintos piaci konszenzust.

A csoportszintű EBITDA 4 százalékkal 199,8 milliárd forintra nőtt, míg az üzemi eredmény 16 százalékkal 78,7 milliárd forintra csökkent év/év alapon, az adózott eredmény pedig az egy évvel korábbi mínusz 48,4 milliárd forint után 92,3 milliárd forint volt az idei első negyedévben. A finomítás-kereskedelem és a gáz szegmensek EBITDA-ja azonban elmarad a tavalyi év azonos időszakához képest, előbbi 16 százalékkal 76,5 milliárd forintra, utóbbi pedig 35 százalékkal 14,2 milliárd forintra csökkent.

A fogyasztói szolgáltatások és a kutatás-termelés üzletágak azonban nem csak a várakozásokat múlták felül, de év/év alapon is remekül teljesítettek. Előbbi EBITDA-ja 63 százalékkal 92,1 milliárd forintra nőtt, míg utóbbié 27 százalékkal 34,5 milliárd forintra.

Összességében tehát megint remekül szerepelt a fogyasztói szolgáltatások szegmens, és a növekvő olajárnak, valamint az ACG mezőnek köszönhetően nagyot javult a kutatás-termelés üzletág eredménye is. A finomítás-kereskedelem teljesítménye ugyan még éves összehasonlításban gyengébb, de már látszik a javuló finomítói árrés hatása, illetve rekordmagas volt a petrolkémiai árrés is. A gáz szegmens kivételével pedig mindegyik üzletág EBITDA-ja magasabb lett az elemzők által vártnál, ami így összességében éves szinten is magasabb csoportszintű EBITDA-t eredményezett.

A befektetők kedvezően fogadták a Mol legfrissebb számait, a hazai olajtársaság részvényeinek árfolyama 3 százalékkal került feljebb, míg idén 1,2 százalékos pluszban van.

A forgalom valami egészen brutális, már most 1,75 milliárd forint, pedig még csak bő egy órája indult el a kereskedés, és ezzel jelenleg a Mol a legforgalmasabb részvény ma a magyar tőzsdén.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images