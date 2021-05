Ragaszkodik a Szuperliga létrehozásához a Real Madrid, a Barcelona és a Juventus

A Real Madrid, az FC Barcelona és a Juventus, amely még nem tett le a Szuperliga létrehozásáról, "tűrhetetlen nyomásgyakorlásként" értékelte, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) fegyelmi eljárást indít velük szemben.

Az UEFA pénteken jelentette be, hogy a Szuperliga 12 alapító klubjából kilenccel megállapodott a visszaintegrálódás feltételeiről, a másik három viszont szankciókra számíthat.

Az európai szövetség közlése szerint a hat angol klub mindegyike, azaz a Manchester United, az FC Liverpool, a Manchester City, a Chelsea, a Tottenham Hotspur és az Arsenal, valamint az olasz AC Milan és Internazionale, illetve a spanyol Atlético Madrid aláírt egy úgynevezett "kötelezettségvállalási nyilatkozatot", amely magában foglalja a "reintegrációs lépéseket", a két spanyol óriás, a Real Madrid és az FC Barcelona, valamint a Juventus viszont nem tette ezt meg.

A három utóbbi klub szombaton közös közleményben jelezte, hogy elfogadhatatlannak tartja a nyomásgyakorlást, amivel a tervük feladását igyekszik elérni az UEFA, egyúttal jelezte: kitart a kezdeményezés mellett. Az állásfoglalás kitér rá, hogy az érintettek tisztában vannak azzal, hogy a projekt különböző fogadtatásra találhat, de szerintük felelőtlenség lenne feladni a küldetésüket, azt, hogy hatékony és a fenntarthatóságot szolgáló válaszokat adjanak a labdarúgóipar működését fenyegető problémákra.

A visszalépő kilenc klub vállalta, minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy lezárja kapcsolatát a Szuperligával, egyúttal a jó szándék gesztusaként a többi klubbal együtt összesen 15 millió euró adományt fordít a gyermek- és ifjúsági futballra európai közösségekben. A meghátráló klubok azt is elfogadták, hogy a következő szezonban a Bajnokok Ligája- vagy Európa-liga-szereplés után járó pénzük öt százalékát visszatartja az UEFA, illetve 100 milliós büntetést vállaltak arra az esetre, ha ismét engedély nélküli versenysorozatban akarnak szerepelni, és 50 millióst, amennyiben nem teljesítik a kötelezettségvállalási nyilatkozatban vállalt egyéb feltételeket.

A húszcsapatosra tervezett Európai Szuperliga létrehozását április 19-én jelentették be, az alapítók között hat angol, valamint három-három olasz és spanyol klub volt, ugyanakkor a tervet magas rangú politikai, valamint sportszakmai körökben, a nemzetközi (FIFA) és az európai szövetség (UEFA) részéről is széleskörű ellenérzés fogadta. A szurkolói csoportok szintén kritikákat fogalmaztak meg a tervezett sorozattal kapcsolatban.

Ezek után elsőként másnap este a Manchester City jelentette be, hogy visszalép a szerepléstől, majd utána hajnalban a Chelsea, aztán az Arsenal, a Liverpool, a Manchester United és a Tottenham Hotspur is kihátrált a kezdeményezésből. Április 21-én délutánra az Atlético Madrid és az Internazionale is visszalépett a Szuperligától, amelynek a tervek szerint 15 állandó résztvevője lett volna. Végül az AC Milan is elhatárolódott az új sorozattól, amelynek így hivatalosan három tagja maradt.

Florentino Perez, a Real Madrid és a Szuperliga elnöke korábban azt közölte, hogy a klubok nem léphetnek ki, csupán a nyomás hatására ezt kellett mondaniuk. A Spiegel című lap beszámolója szerint a Szuperliga csapatai 23 évre kötelezték el magukat 167 oldalas szerződésükben, amely szerint legkorábban három év elteltével és csak büntetési díj ellenében lehet kilépni.

Címlapkép: Getty Images