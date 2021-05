Itt az ok, ami miatt 250 ezer dollárt érhet a bitcoin

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt hónapokban megtorpant a bitcoin ralija és a 60 ezer dolláros szinttel küzd a jegyzés, sok kis- és intézményi befektető is többek között az ethereumot és a viccnek indult dogecoint részesítette inkább előnyben a mögöttünk álló időszakban - de ez persze korántsem jelenti azt, hogy temetni kéne a piaci alapon legjelentősebb kriptodevizát. Így vélekedik az ügyben a Morgan Creek Capital Management befektetési igazgatója is, egészen elképesztő célárat fogalmazott meg ugyanis a guru a kriptodevizával kapcsolatban, és meg is indokolta a döntését.