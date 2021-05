Büntetik a tavalyi év sztárpapírjait, eladási hullám söpör végig a világon

Komolyabb eladási hullám bontakozott ki a tegnapi amerikai kereskedésben és ma reggel az ázsiai tőzsdéken a technológiai részvények piacán. A mostani esést az erősödő inflációs kockázatok, ezzel összefüggésben az esetleges vártnál korábbi monetáris szigorítás válthatta ki, de az sem kedvez a szektor megítélésének, hogy az árfolyamok utóbbi időben látott szárnyalása után az értékeltségi szintek feszítetté váltak a szektorban. A techrészvényeket övező hangulatnak az sem használ, hogy a szabályozó hatóságok világszerte fellépést terveznek a technológiai óriások befolyásának visszaszorítására és jó célpontok lehetnek a kormányzatoknak, akik keresik a lehetőségeket, hogy forrásokat szerezzenek a pandémia költségeinek fedezésére.

Esnek a techrészvények világszerte

Nagyot ütöttek a hétfői kereskedésben az amerikai technológiai részvényeken, a technológia-túlsúlyos Nasdaq 2,6 százalékos mínusszal zárt, jelentősen alulteljesítve az átfogóbb amerikai indexeket. Ma reggel is még komoly nyomás alatt van a szektor, az ázsiai tőzsdéken szintén komoly mínuszok bontakoztak ki és a Nasdaq futures újabb 1 százalékos esést vetít előre a mai kereskedésre.

Az amerikai tőzsdéken a techóriások részvényei kivétel nélkül beszakadtak a hétfői kereskedésben, a Facebook árfolyama több mint 4 százalékot esett a pénteki zárószintről, az Amazon és a Netflix 3 százalék feletti mínusszal fejezte be a napot, az Apple, a Microsoft és az Alphabet pedig 2 százalék feletti csökkenéssel zárt.

Az ázsiai tőzsdéken a Hang Seng Tech index ma reggel 4,5 százalékot esett, ezzel már 30 százalékkal került lejjebb a februári csúcsáról, az MSCI ázsiai techrészvényeit magában foglaló index pedig február 26-a óta nem látott mélyrepülést mutatott ma reggel. A hongkongi tőzsdén volt ma reggel a legjelentősebb az eladói nyomás, de a Nikkei is 3 százalékos csökkenéssel fejezte be a kereskedést.

A Hang Seng tech index alakulása

Az ázsiai szektorindexek esésében nagy szerepe volt a Taiwan Semiconductor és a Samsung Electronics részvényeinek, amelyek 3, illetve 2 százalék feletti esést szenvedtek el, a Tencent és az Alibaba szintén 3 százalék körüli esést mutatott. Valósággal zuhant a hongkongi tőzsdén az e-kereskedelmi cég, a Meituan árfolyama is, bár emögött egyedi vállalati sztori is meghúzódik. 5 százalék feletti a mínusz a cég papírjainak piacán (de 9 százalékos mínuszban is állt már ma a papír), miután egy befolyásos fogyasztói érdekképviseleti csoport felszólalt a vállalat üzleti gyakorlata ellen egy nappal azután, hogy a közösségi médiában egy Pekinget kritizáló verset osztott meg a cég vezetője (amit később törölt). Ezzel két nap alatt kétszámjegyű árfolyamcsökkenést könyvelt el a cég árfolyama és csak a héten mintegy 30 milliárd dollárt vesztett a piaci kapitalizációjából.

A Meituan árfolyamának alakulása

Mi áll a mai esés mögött?

A technológiai részvények globális gyengélkedését magyarázhatják a fel-feltörő inflációs aggodalmak, a feszített árazások a szektorban, de az sem kedvezett a hangulatnak, hogy újabb szabályozási változások készülődhetnek a szektorban, többek között Kínában is.

A technológiai részvények a tavalyi év nyertesei voltak, amelyek az alacsony kamatkörnyezetből profitáltak, a techpapírok voltak a befektetők kedvencei, miután a járványos időszakban megélénkült a kereslet az online szolgáltatások iránt.

Ennek megfelelően az értékeltségi szintek is megugrottak a szektorban, a Nasdaq jelenleg a szokottnál is magasabb prémiummal forog a szélesebb körű piacokhoz képest előretekintő P/E ráta alapján.

Most viszont félő, hogy a nyersanyagárak emelkedése által hajtott inflációs nyomás miatt a világ jegybankjai szigorítani kényszerülnek, ami pedig csökkenti azon részvények vonzerejét, amelynek árazása a messzi jövőben termelődő profitokkal kapcsolatos várakozásoktól függ. Tipikusan ezek a növekedési részvények, amelyekből sokat találunk a techszektorban.

Mit gondolnak az elemzők, stratégák?

Az IG Asia stratégája szerint az emelkedő nyersanyagárak mellett (több nyersanyag ára a réztől a vasércen át a fűrészárúig soha nem látott magasságba emelkedett az utóbbi időben) a chiphiány sem kedvez az iparágat övező hangulatnak. A Nasdaq még mindig alig 5 százalékkal áll a múlt hónapban felállított történelmi csúcsa alatt, így egyes befektetők jó profitrealizálási pontot láthatnak, ami szintén elindíthatta az eladási hullámot - írja a Bloomberg.

A JP Morgan stratégája szerint kezd alábbhagyni az a trend, hogy a befektetők mindennek csak a jó oldalát nézik.

Még a gyenge amerikai munkaerőpiaci adatokra is képesek voltak megvenni a technológiai részvényeket, abban bízva, hogy a monetáris politikai szigorítások még messze vannak, de most, hogy az inflációs félelmek erősödnek, nyomás alá kerülhetnek a technológiai részvények – írja a Bloomberg. Az amerikai infláció alakulásával kapcsolatban a szerdára időzített fogyasztói árindex adhat újabb információt. A DBS Bank stratégája szerint az inflációs kockázatok erősek és van egy határ, ameddig a Fed tolerálja az inflációt – írja a Reuters. A fő aggodalom, hogy a Fed korábban emelhet kamatot, mint amit a piacok várnak – idézi a The Wall Street Journal a BNP Paribas hongkongi tanácsadóját.

Az ázsiai technológiai vállalatokat övező hangulatnak nem kedvezett az sem, hogy a kínai szabályozó hatóságok monopóliumellenes fellépésbe kezdtek a vállalatok gyorsan növekvő pénzügyi részlegeinek visszafogását célozva. A szabályozási kockázatok pedig nem csak Kínában vannak jelen, de a világon mindenhol, például az Egyesült Államokban is igyekszik a kormányzat a nagy technológiai óriásvállalatok befolyását megkurtítani és pénzt behajtani tőlük, amivel a válság alatti stimulusokat finanszírozhatják. A járvány költségeinek megfizetése azokra a szegmensekre hárulhat, akik a leginkább megengedhetik ezt maguknak és a big tech cégek a világ vagyonos tagjai – ami jó célponttá teszi őket a kormányok számára, hogy megpróbálják a járvány költségeit fedezni – írja a Reuters.

Az első negyedév jól sikerült az amerikai techcégeknél

A technológiai vállalatok már közzétették első negyedéves eredményeiket, amelyekről általánosságban elmondható, hogy jól sikerültek, fundamentálisan továbbra is erős vállalatokról van szó, jó készpénztermelési képességgel, a mostani árfolyamesések mögött a borúsabb kilátások állnak.

Az S&P IT szektor eddig jelentő vállalatainak 93 százaléka, a kommunikációs szolgáltatások index cégeinek pedig 87 százaléka számolt be az elemzői konszenzust felülmúló profitról a FactSet adatai szerint. A várakozások szerint az amerikai technológiai részvényeket magában foglaló két szektor könyvelhette el az első negyedévben a legnagyobb mértékű bevételnövekedést év/év alapon (21, illetve 17 százalékos bevételnövekedés várható a FactSet adatai szerint), az egy részvényre jutó eredmény pedig a kommunikációs szolgáltatások szektorban 50 százalékkal, az IT-szektorban pedig 40 százalékkal ugorhatott meg.

