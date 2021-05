Komoly mínuszban zártak az amerikai tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ma is folytatódott az esés az amerikai tőzsdéken, lejjebb került a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is. Elsősorban ma is a technológiai és a növekedési részvények teljesítenek gyengén. A gazdasági kilábalás ugyan folytatódik, de a befektetők az esetleges túlárazások és az infláció miatt aggódnak. Az ázsiai piacokra is átragadt a kedvezőtlen amerikai kereskedési hangulat, és Európában is komoly mínuszban nyitottak a tőzsdék, a BUX Index is rosszul teljesít, miután kedvezőtlen inflációs adat érkezett: áprilisban 5,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon, ami 2012 novembere óta a legerősebb ütem.