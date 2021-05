A harmadik hullám alatt is tovább növekedett a Magyar Telekom

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Magyar Telekom bevétele és EBITDA-ja is emelkedett az idei első negyedévben, és mindkét soron nagyjából a várakozásoknak megfelelő számokat szállított a vállalat. A távközlési szolgáltatási bevételek Magyarországon és Észak-Macedóniában is emelkedtek, ez ellensúlyozta a rendszerintegrációs és IT bevételek enyhe visszaesését, és a magyarországi kiskereskedelmi szélessávú bevételekben tapasztalt kiesést. Az első negyedéves gyorsjelentés után a menedzsment nem változtatott a korábban meghatározott 2021-es és 2021-2024-es célokon.