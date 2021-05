Szlovéniában csaphat össze az OTP és az Erste

Lapértesülések alapján az OTP és az Erste is érdeklődik a második legnagyobb szlovén bank megvásárlása iránt, a Nova KBM-mel a magyar és az osztrák bank is nagyot lépne előre a szlovén banki rangsorban, a pozíciók megerősítése azonban nem lesz olcsó, a tranzakcióra a szlovén bank könyv szerinti értékének megfelelő közel egymilliárd eurós áron kerülhet sor.

Jön az OTP-Erste csörte?

Április közepén számoltunk be arról, hogy az OTP Szlovéniában vásárolhat bankot, a Reuters információi alapján a Nova KBM-et veheti meg annak nagytulajdonosától, az Apollo nevű private equity cégtől.

A Reuters úgy tudja, hogy közel egymilliárd euró lehet a vételár.

Az OTP már jelen van Szlovéniában, a Nova KBM megvásárlásával piacvezető lehetne.

Most azt írja a Finance nevű üzleti lap, hogy az OTP mellett az Erste is érdeklődik Szlovénia második legnagyobb bankcsoportja iránt. A lap pénzügyi körökben megbízható forrásokra hivatkozik. Sem az amerikai Apollo alap, amely el akarja adni 80 százalékos részesedését az NKBM-ben, sem az Erste nem erősítette meg eddig az információt, az osztrák bank annyit közölt, hogy

Általánosságban elmondható, hogy aktív szerepet kívánunk játszani a régió bankszektorának konszolidációjában.

A Finance úgy tudja, hogy az NKBM-re vonatkozó kötelező érvényű ajánlatokat május végéig várja az Apollo.

Az Erstének már voltak próbálkozásai Szlovéniában, 2001-ben ajánlatot tett az NLB privatizálásakor, azt a szlovén bankot azonban végül a KBC vásárolta meg, 2019-ben pedig a harmadik legnagyobb szlovén bank, az Abanka megvásárlása iránt is érdeklődött az Erste, az Abankát végül azonban az NKBM szerezte meg. Az Erstének jelenleg 4 százalékos közvetlen részesedése van a Banka Sparkasséban, amely a Kärntner Sparkasse többségi tulajdonában van.

Nagy szlovén bank az NKBM

Tavaly év végén a Nova KBM mérlegfőösszege 9,18 milliárd euró (jelenlegi árfolyamon 3290 milliárd forint), saját tőkéje pedig 991,3 millió euró (~355 milliárd forint) volt.

A szlovén bank az elmúlt években profitábilisan működött, az adózott eredmény 2018-ban 72,5, 2019-ben 62,5, tavaly pedig 210,8 millió euró (jelenlegi árfolyamon 75,5 milliárd forint) volt.

A nettó kamatmarzs tavaly 1,78 százalék volt (OTP Csoport 3,61 százalék, OTP Szlovénia 2,21 százalék).

A Nova KBM 2020 végén 2075 alkalmazottat foglalkoztatott.

Az OTP évekkel ezelőtt megvette volna a szlovén bankot

A Nova KBM Szlovénia második legnagyobb, állami tulajdonban lévő bankja volt, amelynek privatizálását már 2013-ban fontolgatta a szlovén állam, akkor a szlovén gazdasági reformprogramban bankok és más állami vagyonok értékesítése is szerepelt. Szlovénia súlyos bankválsággal szembesült, amely a túlzott kockázatviselés, az állami tulajdonú bankok gyenge minőségű vállalatirányítása, illetve a nem elég hatékony felügyeleti eszközök miatt alakult ki. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) korábban ismertetett országjelentése szerint Szlovéniának a korábban számított egymilliárd eurónál nagyobb összegbe kerülhet a bankok feltőkésítése, ezért is tervezték, hogy inkább megválnak a Nova KBM-től.

A Nova KBM privatizációjáért sokáig az OTP is versenyben volt, 2015-ben azonban az Apollo lett a befutó a második legnagyobb szlovén bankért folytatott felvásárlási csatában. A szlovén pénzintézet megszerzéséért sokáig az OTP is versenyben volt, már 2014 júliusban beszámoltunk arról, hogy az OTP érdeklődik a szlovén bank iránt, az események azonban 2015-ben gyorsultak fel. Az akkori hírek hírei szerint mindkét vevőjelölt megemelte az árajánlatát, 2015 januárban az Apollo 200 millió euróra emelte az ajánlatát, nem sokkal később az a hír terjed a szlovén médiában, hogy az OTP is megemelné ajánlatát. Végül az Apollo 250 millió euróért vette meg a szlovén bankot.

A Nova KBM akkoriban tartósan veszteséges volt, 2014-ben elbukott az EKB stressztesztjén. Az OTP-től akkor nagy dobás lett volna a Nova KBM megszerzése, írtuk 2015-ös cikkünkben, hiszen azzal a szlovén operáció az OTP legnagyobb leánybankjává válhatott volna.

2019-ben az Apollo tovább terjeszkedett a szlovén bankpiacon, egy állami pénzintézetet, az ország harmadik legnagyobb bankját, az Abankát vásárolta meg 444 millió euróért a két pénzintézet pedig egyesült, az volt a szlovén bankszektor történetének legnagyobb összeolvadása.

Legutóbb is Szlovéniában vásárolt az OTP

Az OTP 2014 és 2019 között sorra hajtotta végre az akvizíciókat, legutoljára pont Szlovéniában vásárolt bankot, az SKB-t, amelyet attól a francia nagybanktól, a SocGentől vette meg, amelytől több régiós pénzintézetet is vásárolt, és amely egymás után vonult ki a régió országaiból. Az SKB a negyedik legnagyobb szlovén bank, mérlegfőösszeg alapján 8,3 százalékos piaci részesedéssel, az a pénzintézet univerzális bankként a lakossági és vállalati szegmensben egyaránt aktív. 2019 decemberében jelentették be, hogy megtörtént a szlovén tranzakció pénzügyi zárása, melynek eredményeként a Societe Generale Csoport szlovén leánybankja, az SKB Banka 99,73 százalékos részesedése, valamint egyéb leányvállalatai az OTP Bank tulajdonába kerültek.

Csányi Sándor a tavaly januári, ljubljanai sajtótájékoztatón azt mondta, hogy

a szlovén piacon organikus növekedést és akár további felvásárlásokat, míg hosszú távon 25-30 százalékos piaci részesedés elérését tervezi az OTP Bank.

Nagy dobás lenne

Az OTP első nagy akvizíciós köre 2001-2007, a második pedig 2014-2019 között zajlott, és bár az utolsó néhány megvásárolt bank vételárát nem közölték, nagyon valószínű, hogy

az OTP történetének legnagyobb összegű bankvásárlását hajthatja végre Szlovéniában, ha stimmel a közel egymilliárd eurós vételár.

Az eddigi legmagasabb vételárat (nominálisan) még 2006-ban fizette az OTP egy akvirált bankért, akkor a Raiffeisen ukrán operációját vette meg a magyar bank, az 171 milliárd forintba került, jelenlegi árfolyamon

a Nova KBM forintban ennek több mint duplája lenne.

Stagnálnak ma az árfolyamok

Ma az OTP árfolyama stagnál, idén eddig 5 százalékkal került feljebb,

az Erste árfolyama szintén stagnál, idén 27 százalékot emelkedett.

Címlapkép: Lisi Niesner/Bloomberg via Getty Images