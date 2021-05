Jön az adóreform a kriptodevizáknál, mit várnak tőle a döntéshozók?

Az új kriptodeviza-szabály - amely az eddiginél alacsonyabb elvonással fehérítené ki a hazai piacot - növelheti az érdeklődést Magyarország iránt Izer Norbert adóügyi államtitkár szerint. Több tízezer embernek lehet ilyen megtakarítása, összességében akár háromszázmilliárd forint értékben is, írta mai számában a Magyar Nemzet.

Izer Norbert adóügyi államtitkár a lapnak elmondta: a minisztérium fenntartható gazdaságfehéredésért felelős bizottsága javasolta, hogy kerüljenek a személyi jövedelemadó-törvénybe új passzusok a kriptodevizák ügyében. Így a jövőben - ha a képviselőház az előterjesztést elfogadja - például

a bányászatból és az árfolyamnyereségből származó jövedelemre az szja új szabályait kell majd alkalmazni.

Hozzátette: mivel eddig külön paragrafus nem szabályozta a virtuális pénzek adóügyi helyzetét, úgynevezett egyéb jövedelemként kellett utánuk adót fizetni, ez viszont igen magas elvonást jelentett. Izer utalt rá, hogy az elmúlt másfél évtized idehaza pontosan igazolta a tételt, hogy a magas adó a jövedelmek eltitkolására ösztönöz, az alacsonyabb közteher ellenben elősegíti a bevallást, az adófizetést. Megemlítette, hogy a parlament asztalán fekvő tervezet 15 százalékos elvonást javasol, ami csupán nagyjából a fele az eddiginek, és miként határozandó meg az az összeg, amely után adózni kell.

Az államtitkártól a Magyar Nemzet megtudta, hogy szakmai becslések szerint több tízezer ember tartja itthon befektetését vagy annak egy részét virtuális fizetőeszközben, a magyar kriptogazdaság mérete pedig elérheti akár a háromszázmilliárd forintot is. Az új szabály lehetséges következményei között említette, hogy az sem zárható ki, hogy többen hazahozzák a külföldön tartott ilyen vagyonukat, és

azzal számolnak, hogy emelkedni fog a kriptodevizák bevallott, legális forgalma, és ez ügyben megnő Magyarország iránt az érdeklődés.

A kriptodevizákat érintő adóreformról részletesebben itt írtunk.

Valószínűnek tartjuk, hogy a több tízezer aktív kriptodeviza befektető és spekuláns jó becslés lehet, hiszen az utóbbi időszakban hazánkban is népszerűvé vált eszközökről van szó, amely kapcsán rengeteg kérdést kapunk mi is napról napra. Ezt a nagyságrendet a Magyar Fintech Szövetség tegnapi közleménye is megerősítette. Nem véletlenül fogalmazhatott az újság úgy, hogy akár (!) háromszázmilliárd forint értékű is lehet a kitettség a kriptodevizákban, sokkal valószínűbb hogy ez az érték ennél jóval alacsonyabb. Ezen eszközöket elsősorban a fiatalabb rétegek tartják és kereskedik, akiknek a jellemző teljes pozíció nagysága a pár százezres, esetleg 1-2 milliós nagyságrendben található. Természetesen vannak százas nagyságrendben nagyobb spekulánsok is a magyar piacon, de az eloszlást nem torzítják olyan mértékben, hogy átlagosan sok milliós, vagy akár tíz millió forint körüli értékekről lehessen beszélni. A hazai lakosság által tartott teljes részvényállomány nagysága is 775 milliárd forint, nem tartjuk valószínűnek, hogy a kriptodevizákba pár év alatt ennek közel 39%-a áramlott volna itthonról.

