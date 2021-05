Újabb információkat osztott meg Karikó Katalin a Pfizer-vakcinával kapcsolatban

Karikó Katalin az MTA május eleji közgyűlésén tartott ünnepi előadását követően válaszolt az mta.hu kérdéseire, amelyen beszélt az mRNS-vakcinák hatékonyságáról, a kiskorú gyerekek és a várandós anyák oltásáról, a vírusvariánsok elleni hatékonyságról és a harmadik oltás lehetőségéről is – olvasható az Magyar Tudományos Akadémia hírlevelében.

A magyar származású kutatóbiológus elmondta, hogy a Pfizer/BioNTech-vakcina klinikai tesztelése tavaly novemberben lezárult, a placebóval oltott csoport eredményeivel összehasonítva 95 százalék feletti hatékonyságot mértek az oltóanyagra.

A 12-15 évesek tesztelésében kétezer tinédzser vett részt, a vizsgálatok már eredményesen lezárultak, jelenleg az engedélyeztetési folyamat zajlik, már az európai hatóságoknál is ott van az engedélykérelem. Márciusban pedig elkezdődött a 12 év alattiak számára kifejlesztett vakcina tesztelése is, amelyek 6 hónapos kortól indulnak. A Pfizer mellett a Moderna is megkezdte a fél éves kortól adható vakcina tesztelését – teszi hozzá Karikó Katalin.

A kismamák oltásával kapcsolatban a kutatónő elmondta, hogy ajánlott a kismamáknak mindkét oltás felvétele, kivéve akkor, ha a második dózisra már a harmadik trimeszter során kerülne sor. Akkor az ajánlás az, hogy a kismama a szülés után kapja meg azt. A fertőzés veszélyesebb rájuk nézve és a vakcina nemcsak az anyát, hanem a magzatot is védi – teszi hozzá.

A további oltásokkal kapcsolatban Karikó Katalin elmondta, hogy még nem tudni, hogy szükség lesz-e a harmadik injekcióra. Ha azt tapasztalják, hogy azok, akik két oltást kaptak, megfertőződnek, akkor lehetőség van harmadik, negyedik vagy akár tizedik dózis beadására is. Ugyanis az mRNS-vakcinák esetén bármennyi dózist be lehet adni, lehet ismételni, nem zárja ki a korábbi vakcinálás az újabb adag beadását.

A különböző variánsokra folyamatosan tesztelnek. Jelenleg az ismert, hogy a vírus brit és brazil változata ellen ugyanúgy véd a vakcina, mint a vuhani ellen, és valamivel kisebb a hatásossága a vírus dél-afrikai variánsa ellen. A továbbiakban a New York-i és egyéb helyeken felbukkanó variánsokat tesztelik. A kutatónő hozzáteszi, hogy az ellenanyag az első védelmi vonal, de van egy második is, ez pedig a sejtes védelem, amit nehezebben kerülnek ki a variánsok. Ez azt jelenti, hogy van egy első védelmi vonal, ebben az ellenanyag a vérben cirkuláló vírusokat tudja hatástalanítani, és van egy második, ahol az antigén-specifikus T-sejtek felismerik a fertőzött sejteket, és elpusztítják őket.

Ha felbukkan egy olyan új vírusvariáns, ami ellen a vakcina nem hatékony, akkor körülbelül hat hétre van szükség ahhoz, hogy létrehozzanak egy új vakcinát az mRNS-technológia esetén.

Azt pontosan nem lehet megmondani, hogy milyen gyorsan kerülne ez a vakcina az oltópontokra, de ha nem kell újra lefolytatni egy hármas fázisú klinikai vizsgálatot, akkor sokkal gyorsabban létre lehet hozni az új vakcinát, és így az oltópontokra is hamarabb kerülhet.

Címlapkép: Getty Images