Az Apple beszállítójával fog elektromos autókat gyártani a Tesla egyik riválisa

A Fisker nevű elektromos autókat gyártó startup megállapodást írt alá az iPhone-okat gyártó tajvani Foxconnnal egy új elektromos jármű közös fejlesztéséről és gyártásáról. A Fisker márkanév alatt Észak-Amerikában, Európában, Kínában és Indiában értékesíteni tervezett autó gyártása az Egyesült Államokban 2023 végén indulhat. Számos részletet, köztük az autó típusát és a leendő gyártóüzemek helyét a két vállalat nem hozta nyilvánosságra.

A Fisker a közös programot Project PEAR-nak nevezi el, ami a Personal Electric Automotive Revolution rövidítése. Henrik Fisker, a Fisker elnök-vezérigazgatója azt mondta, hogy a PEAR-jármű lesz a "következő nagy dolog az autótervezésben", egy olyan autó, amely egyszerre "érzelmileg vonzó" és "környezetbarát".

A két vállalat februárban írt alá egy szándéknyilatkozatot, ami arra engedett következtetni, hogy ezúttal hivatalos megállapodásra is sor kerül. A csütörtökön aláírt megállapodásban szerepel az a cél, hogy évente 250 000 darabot gyártanának több telephelyen. Januárban a Foxconn a kínai Zhejiang Geely Holding Group autógyártóval közös vállalatot hozott létre, amely autógyártóknak nyújtana gyártási és tanácsadási szolgáltatásokat, így a Fiskerrel kötött megállapodás a vállalat egyik első kitörése az autóiparban.

Annak érdekében, hogy a Project PEAR által ígért áttörést jelentő termékeket be tudjuk váltani, újra kellett gondolnunk a termékfejlesztés, a beszerzés és a gyártás minden aspektusát. A Foxconn-nal való partnerségünk lehetővé teszi számunkra, hogy ezeket az iparági elsőségeket olyan áron szállítsuk le, amely valóban megnyitja az elektromos mobilitást a tömegpiac előtt

- mondta Henrik Fisker, a Fisker elnök-vezérigazgatója egy nyilatkozatban.

Az új jármű ára 30 000 dollár alatt lesz Fisker szerint, aki az autó terveinek egyediségét és innovációját emelte ki. A Fisker a jövő év végén Európában is megkezdi első modelljének, az Ocean nevű elektromos SUV-nak a gyártását. A vállalat az Ocean prototípusát is be kívánja mutatni a Los Angeles-i Autókiállításon még az idén.

Világszínvonalú ellátási láncokkal rendelkezünk a Project PEAR-hez - különösen a chipkészletek és félvezetők megbízható szállításának biztosításához

- mondta Young-way Liu, a Foxconn elnöke egy nyilatkozatban.

A Foxconn és a Fisker még mindig potenciális amerikai gyártási helyszíneket keres, ezért egy irodát hoztak létre az Egyesült Államok és Tajvan között, hogy összehangolják a tervezési, mérnöki, beszerzési és gyártási műveleteket.

A Fisker árfolyama idén 32,1 százalékot esett, azonban a nyitás előtt 11,6 százalékot ralizott.

(TechCrunch)

Címlapkép: Andrej Sokolow/picture alliance via Getty Images