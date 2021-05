Fontos adatvédelmi döntés született: extrém esetben a Facebook kivonulhat Európából

Az ír legfelsőbb bíróság jóváhagyta az ügyben illetékes ír adatvédelmi bizottságnak (DPC) annak a folyamatnak a folytatását, mely végül a Facebook számára megtilthatja az adatok továbbítását az EU-ból az Egyesült Államokba – írja a MarketWatch.

Az ír adatvédelmi bizottság tavaly kiadott átmeneti rendelkezése szerint az a mechanizmus, ahogyan a Facebook Európából az Egyesült Államokban lévő szervereire viszi át az adatait, „egy olyan gyakorlat, amelyet nem szabad alkalmazni.”

A Facebook mindezekre reagálva visszafordíthatatlan és pusztító következményeket emlegetett üzletére vonatkozóan, és megtámadta a döntést. Azonban az ügyet vizsgáló ír legfelsőbb bíróság elutasította a Facebook keresetét.

Az ügy előzményeiről ebben a cikkünkben írtunk bővebben. Most a Facebooknak szeptemberig van még lehetősége válaszolni a legfelsőbb bíróság rendelkezésére. Bármilyen végső döntés is születik, azt az EU többi adatvédelmi szabályozó hatóságának is alkalmaznia kell.

Az ír adatvédelmi bizottság tavaly foganasított átmeneti rendelkezései után tárgyalások kezdődtek az EU és az Egyesült Államok között az adatvédelmi szabályokról, azonban a tárgyalások még hónapokig elhúzódhatnak. A MarketWatch azt írja, ha nem születne megállapodás, két lehetősége marad a Facebooknak:

Extrém esetben az is előfordulhat, hogy a Facebooknak vagy európai szerverparkokba kell költöztetnie az európai felhasználók adatait, vagy ki kell vonulnia a piacról.





A Facebook a rendelkezést követően úgy reagált, folytatják az álláspontjuk védelmét.

A Facebook kivonulása vélhetően marginális eséllyel következhet be, az európai piacot nyilvánvalóan érdekükben áll megtartani, és valószínleg az európai hatóságok is tartanának a felhasználók reakcióitól, ha a kivonulás mégis bekövetkezne.

(Marketwatch)

A címlapkép forrása: Christoph Dernbach/picture alliance via Getty Images