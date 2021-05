Bajosan utazhatnak Ausztriába azok, akiket keleti vakcinákkal oltottak

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ausztria nem fogadja el a keleti vakcinákat, azonban ez nemcsak az országba utazó magyaroknak, hanem az osztrák állampolgároknak is gondot okozhat, hiszen Szerbiában külföldieket is oltanak, és vannak köztük osztrákok, akik ott Sinopharm vagy Szputnyik vakcinákban részesültek. Nekik nem javasolja az osztrák Egészségügyi Minisztérium, hogy újra beoltassák magukat valamelyik EMA-engedélyezett vakcinával, mert az újraoltás egészségügyi hatásairól nem rendelkeznek elég tudományos adattal, így egyelőre ők is csak teszttel igazolhatják magukat.