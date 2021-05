Elon Musk földbe döngöli a bitcoint, megy vele minden a levesbe

Tovább folytatódott a napokkal ezelőtt indult esés a kriptodevizák piacán, amelynek elsődleges kiváltó oka, hogy Elon Musk nyilvánosan nekiment a bitcoinnak. Ezt először május 12-én tette, mikor bejelentette, hogy többé nem fogad el a Tesla bitcoint az autóiért. A bejelentést követően mostanáig 21 százalékot zuhant a bitcoin árfolyama.

Természetesen a bitcoin rántott magával mindent, a második legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező ethereum árfolyama 17 százalékot esett ugyanezen az időtávon.

Egy másik nagy vesztese az elmúlt időszaknak a Chainlink, melynek árfolyama 21 százalékot esett múlt szerda óta.

A bitcoin cash árfolyama közel 30 százalékot zuhant a vizsgált időszakban.

De menjünk kicsit vissza az időben, az egész ott kezdődött, hogy a Tesla bejelentette, hogy 1,5 milliárd dollárért vásárolt bitcoint, a továbbiakban pedig el fogja fogadni, mint fizetőeszközt az autóiért. Már ekkor egyébként sokan támadták Muskot, hiszen idáig is ismert volt, hogy a Bitcoin-hálózat energiafogyasztása a hálózat méretéhez képest relatíve magas, és a bányászok nagy része Kínában található, ahol sok esetben szénerőművek állítják elő a szükséges áramot.

Azt nem tudni, hogy a kritikák hatására-e, de Musk végül beadta a derekát és múlt hét szerdán bejelentette, hogy a Tesla többé nem fogja elfogadni a bitcoin, mint fizetőeszközt.

Ezt követte még egy másik poszt is, amelyben Musk egy ábrát is mellékelt, ami a Bitcoin-hálózat áramfogyasztását mutatja meg.

Energy usage trend over past few months is insane https://t.co/E6o9s87trw

Aztán jött még egy poszt, amiben elmondta, hogy hisz a kriptóban, de ez nem vezethet a fosszilis tüzelőanyagok, különösen a szén felhasználásának masszív növekedéséhez.

To be clear, I strongly believe in crypto, but it can’t drive a massive increase in fossil fuel use, especially coal