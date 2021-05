Technikai elemzés ABC kezdő befektetőknek - díjmentes online előadás ma este

A technikai elemzés lényege, hogy a pénzügyi piacokon lévő kereslet és kínálat erejét vizsgálja, és ezáltal próbáljon meg következtetéseket levonni a jövőbeli tendenciákra. Ehhez rengeteg grafikon típus, formáció, indikátor és egyéb információ áll rendelkezésre. Az alapokat azonban nagyon könnyű elsajátítani, akár félóra alatt is átlátható, hogy mi a lényeg, mire érdemes figyelni, és milyen eszközöket érdemes használni. Erről fogunk beszélni következő előadásunkon, amelynek a végén a kérdésekre is igyekszünk válaszolni.

A 45 perces webinárium első félórájában a technikai elemzés módszertanát mutatjuk be, mindenki által érthető módon. Ennek során azt is megvizsgáljuk, hogy a kereslet és kínálat árulkodó jelei milyen formában bukkannak fel, milyen grafikontípusok és egyéb eszközök vannak. Az utolsó percekben a kérdésekre is igyekszünk majd választ adni.

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2021. május 17., hétfő, 18:30 - 19:15

Előadó: Faluvégi Balázs (1998-ban kezdte befektetés szakmai karrierjét. Elemzőként dolgozott egy alapkezelőnél, illetve befektetési szolgáltatónál. Volt alapkezelő és portfoliókezelő, vezetett tőzsdére vagyonkezelő vállalatot, és társ-alapítóként létrehozott egy wealthtech céget, amely több nemzetközi díjat is kapott. Az országban elsőként kapta meg a CMT Level 3 papírt, amely a technikai elemzés legmagasabb szintű szakmai oklevele az Egyesült Államokban.)

