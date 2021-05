Egymás után fagynak le a kriptotőzsdék, kapituláció a piacon

A mai kriptopiaci zuhanás mélypontján több mint ezermilliárd dollárral csökkent 24 óra leforgása alatt a teljes kriptovaluta-piac kapitalizációja, miután a legnagyobb piaci értékű kriptovaluták, a bitcoin, az ethereum vagy a dogecoin árfolyama is két számjegyű mértékben esett, a kisebb kapitalizációjú kriptoeszközöknél nem ritka a 20-40 százalékos esés.

Óriási a forgalom a vezető kriptotőzsdéken, amit úgy tűnik, hogy nem bírnak a szerverek, több kriptotőzsdén is a kereskedés akadozásáról számoltak be a befektetők.

A Coinbase problémája Egyesült Államok szerte jelentkezett.

A Coinbase vizsgálja a kialakult helyzetet.

A Binance-en is hasonló volt a helyzet.

A Binance ezzel kapcsolatban Twitter-üzenetben reagált:

