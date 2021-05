Itt az első európai ország, ahol Szputnyik V vakcinát gyártanak

A Szputnyik V-t kidolgozó Gamaleja Nemzeti Epidemiológiai és Mikrobiológiai Központ megfelelő minőségűnek nevezte a szerbiai Torlak Intézetben előállított koronavírus elleni vakcinát, és engedélyezte a vakcina előállítását az országban, ezzel Szerbia lesz Európában az első ország, amelyik az orosz vakcinát előállítja, írja a Magyar Szó.

Az orosz koronavírus elleni védőoltást, a Szputnyik V-t kidolgozó Gamaleja Nemzeti Epidemiológiai és Mikrobiológiai Központ megfelelő minőségűnek nevezte a szerbiai Torlak Intézetben előállított koronavírus elleni vakcinát, egyúttal engedélyezte annak további előállítását az országban.

Európában Szerbia lesz az első ország, amely az orosz Szputnyik V-t előállítja. Az elvárások szerint a következő két hétben Oroszország minden összetevőt biztosít Szerbiának a Szputnyik V gyártásához.

Nenad Popović innovációs és technológia-fejlesztési miniszter elmondta, hogy elegendő mennyiségű vakcinát fognak készíteni ahhoz, hogy Szerbia saját állampolgárait be tudja oltani, de Aleksandar Vučićtyal arról is egyeztetnek majd, hogy a régióban mely egyéb országoknak lesz szükségük a védőoltásra, mert Szerbia készen áll arra, hogy segítsen partnereinek és Európának is.

