Csökkenő árbevétel mellett emelkedő profit a Rábánál

Közzétette első negyedéves számat a Rába, a társaság árbevételét leszámítva az összes főbb soron növekedés látszott a tavalyi év azonos időszakához képest, ami részben annak is betudható, hogy a tavalyi év első felét a drasztikusan zuhanó kereslet és akadozó ellátási láncok jellemezték.

Csökkenő árbevétel

2021 első hónapjaiban a nehéz tehergépjármű piac fő szegmenseiben alapvetően kedvező gazdasági aktivitás mutatkozott, mely jótékonyan hatott az értékesítési volumenekre. A közúti nehéztehergépjármű piac aktivitás növekedésével ellentétben a közösségi közlekedési járművek, valamint a speciális off-highway alkalmazások szegmensei jelentősen visszaeső kereslettel voltak jellemezhetőek, a személygépjárművek piaca pedig stagnált a bázisidőszakhoz képest. A különböző termék szegmensek eltérő irányú és nagy volatilitással jellemezhető piaci mozgásainak együttes eredményeként 2021 I. negyedévét 4,0 százalékos csoportszintű forgalom csökkenés jellemezte, melyhez a Futómű üzletág és az Alkatrész üzletág 8,9 százalékos, illetve 8,7 százalékos növekedéssel, a Jármű üzletág pedig 51,6 százalékos csökkenéssel járult hozzá. A Jármű üzletág értékesítési adatait alapvetően befolyásolta, hogy a 2020. évi válságintézkedések következtében a polgári alkalmazásokba szállított acél szerkezetek gyártása a Jármű üzletágtól a Futómű üzletág tevékenységi körébe került átszervezésre. A Rába árbevétele a tavalyi év azonos időszakához képest 4 százalékkal 11,4 milliárd forintra csökkent, a tárgyidőszaki árbevétel 68,4 százaléka export, a többi belföldi árbevétel.

Üzletági bontásban a bevételek több mint felét szállító Futómű üzletág értékesítése 9,1 százalékkal nőtt az első negyedévben a bázisidőszakhoz képest, míg az Alkatrész üzletágé 8,7 százalékkal bővült, ezzel szemben viszont a Jármű üzletágé 51,6 százalékos visszaesést mutatott. A Jármű üzletág értékesítési adatait alapvetően befolyásolta, hogy a 2020. évi válságintézkedések következtében a polgári alkalmazásokba szállított acél szerkezetek gyártása a Jármű üzletágból a Futómű üzletág tevékenységi körébe került átszervezésre. Az átszervezés következtében a Rába Jármű Kft. árbevétele jelentős részét a belföldi piacon realizálja.

Megugró EBITDA

A készpénztermelési hatékonyságot illetően látványosak a válságintézkedések pozitív hatásai: az EBITDA szintű eredményességet az iparági átlag szintjén sikerült realizálni a drasztikusan megugró alapanyag árak ellenére. A jelentős, 5,1 százalékpontos hatékonyságjavulás mellett elért 8,9 százalékos készpénztermelési hatékonyság 1 milliárd forint csoport szintű EBITDA nyereséget jelentett 2021 első negyedévében. A jelentős készpénztermelési hatékonyság a két fő gyártó tevékenységet folytató üzletág esetében is megfigyelhető volt: a Futómű üzletág 49,4 százalék EBITDA tömeg növekedéssel 614 millió forint nyereséget termelt, míg az Alkatrész üzletág 63,9 százalék bővülés mellett 337 millió forint EBITDA szintű eredményt realizált.

Fordult az eredmény

A Rába adózott eredménye az egy évvel korábbi 852,9 millió forintos veszteséghez képest 363,7 millió forintos adózott nyereségben fordult át, amiben nagy szerepet játszott a költségcsökkentés, hiszen tavalyi első negyedévben elért közel azonos szintű árbevétel mellett az egyéb működési ráfordítások 28,4 százalékkal csökkentek, 734,4 millió forintos különbség.

Hullámvasúton az árfolyam

A Rába árfolyama már évek óta lejtmenetben halad, a vállalat még a jó években is nehézségekkel küszködött, és ezt az árfolyam alakulása is tükrözte, a lejtmenetben az esés tavaly márciusban, a pandémia első hullámakor gyorsult be. Miközben az árfolyam a 2020-as évet még 1155 forinton indította, addig március 18-ig 666 forintig zuhant, tehát értékének több mint 42 százalékát elveszítette el bő 3 hónap alatt. Innen jött aztán a felpattanás, majd folytatódott a lejtmenet.

A sztori viszont tavaly novemberben fordult, miután bejelentették, hogy a cég teljes felsővezetését menesztették, feltehetően azért, mert az állam nagytulajdonosként változásokat szeretne a vállalatnál. A piaci szereplők egy része arra számít, hogy a Rábánál bizonyos szintű profilváltás vagy módosulás jöhet, az állam stratégiai szerepet szánhat a társaságnak, amivel az állami és a külföldi megrendelések is felpöröghetnek.

Ez követően durván átárazódott a papír, október végén még 800 forint környékén állt az árfolyam, majd egészen 1625 forintig menetelt, tehát lényegében két hónap alatt megduplázódott, viszont azóta ismét csökkenő trend látszik, idén 13,3 százalékkal került lejjebb a Rába árfolyama.

Címlapkép: Rába