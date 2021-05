Vegyes zárás Amerikában

Ma is folytatódik az emelkedés az amerikai tőzsdéken, a vezető amerikai részvényindexek közül a Dow Jones 0,9 százalékkal, az S&P 500 0,6 százalékkal, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal került feljebb. Az amerikai börzék nem teljesítettek jól a hét első három napján, különösen a kriptopiacról indult pánik gyűrűződött be a részvényindexek teljesítményébe is, de tegnap már elkezdődött egy pozitív korrekció, amit segített, hogy a heti új segélykérelmek száma is alacsonyabb lett a várthoz képest. A ciklikus részvények teljesítenek egyelőre jobban ma, mint amilyen az olajipar.