Európát is elérte a faanyag őrület, elszálltak az árak

Az elmúlt hónapokban alaposan megemelkedett a különböző alapanyagok ára, ami begyűrűzik számos másik termék árába is, ezzel pedig hozzájárul a mostanában tapasztalt magasabb inflációhoz. Kevesen gondolták volna azonban, hogy az egyik legdurvább áremelkedés majd a faanyagok kapcsán jelentkezik, ami alaposan megdrágítja az építkezések vagy otthonfelújítások költségeit. A jelenség eddig elsősorban az Egyesült Államokat érintette, de úgy tűnik, hogy elérte Európát is. Németországban ugyanis kísértetiesen hasonló problémákkal szembesülnek a felhasználók.

Nagyon népszerű lett a faanyag

Az elmúlt hónapokban meredeken emelkedett az építésre alkalmas faanyagok ára, így az egyik legjobban teljesítő árutőzsdei termék volt idén. Ez látható az alábbi ábrán is:

A kereslet és kínálat közötti szakadékért elsősorban a koronavírus-járvány okolható. Egyrészt a járványhelyzetben számos fűrésztelep működése leállt, miközben a lezárások miatt unatkozók otthonfelújításba kezdtek és felvásárolták az elérhető készleteket. A rekordalacsony kamatlábak miatt pedig beindult egy építkezési boom is, amely még inkább megdobta a faanyagok árát.

Az ágazatban működő vállalatok többsége arra számított, hogy a koronavírus-járvány az egész iparágra kiterjedő lassulást hoz, nem pedig fellendülést, így sokakat váratlanul ért az építőipar felpörgése. Most már annyira eszkalálódott a helyzet az Egyesült Államokban, hogy több fűrésztelep már akkor eladja a faárut, amikor a fát még ki sem vágták.

Az is súlyosbítja a helyzetet, hogy a kapacitásokat sem könnyű bővíteni, egy megfelelően felszerelt és mérethatékony új fűrészüzem felépítése nagyságrendileg 100 millió dollárba kerül, a felépítése akár két évig is tart. Arra sincs semmi garancia, hogy a megnövekedett kereslet tartós lesz, így sokan nem is vágnának bele ilyen méretű beruházásokba.

Németországban is elszálltak az árak

Az Egyesült Államok után úgy tűnik, hogy Németországot is elérte a faanyag őrület. A kereslet növekedése mögött hasonló okok állnak, mint a tengerentúlon, vagyis megemelkedett az építkezési munkálatok száma, illetve sokan a koronavírus-járvány miatt lakásfelújítással ütik el az idejüket.

Az áremelkedést azonban nem a feldolgozásra váró farönkök hiánya okozza, hanem inkább a feldolgozási kapacitások szűkössége, vagyis az, hogy nincs elég fűrésztelep.

Andreas Melzer, aki egy fűrésztelep tulajdonosa a Berlin mellett található Rüdersdorfban azt mondta, hogy a rendelési könyve gyakorlatilag betelt. Véleménye szerint egyáltalán nem arról van szó, hogy ne lenne elég alapanyag, sőt, meglátása szerint soha nem volt még ilyen sok feldolgozatlan farönk Németországban.

Ezt a megállapítást egyébként alátámasztják a német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) adatai is, amelyek szerint 1990 óta nem volt olyan magas a belföldi fakitermelés, mint 2020-ban.

Ezek alapján 2020-ban több mint 80 millió köbméternyi fát vágtak ki, míg 2019-ben mintegy 69 millió köbmétert. A favágás mértékének emelkedését egyébként nem csak a magas kereslet okozta, hanem az is, hogy a klímaváltozás miatt nagyon magas a sérült fák száma, amelyek viharban sérültek meg vagy megrongálták őket a szúbogarak. A hamburgi Thünen Institute erdészeti munkatársa, Holger Weimar pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy:

A hivatalos adatoknál akár 25 százalékkal is magasabb lehet a farönkök mennyisége, mivel ezek nem foglalják magukban a magánterületeken kivágott fákat.

Az alapvető problémát tehát a fűrésztelepek véges kapacitása jelenti, amelyek nem képesek a megnövekedett igényeknek megfelelő mennyiségű farönköt feldolgozni. Holger Weimar szerint

A hazai fűrésztelepek már egy jó ideje teljes kapacitás mellett üzemelnek. Egyszerűen nem képesek még több farönköt feldolgozni. Ez nem csak a megfelelő mennyiségű fűrésztelep hiányának köszönhető, de megfelelően képzett munkaerő sincs.

A hazai igények növekedése mellett pedig megnőtt a nemzetközi kereslet is, szintén a nagyobb építkezési aktivitás, illetve a lakásfelújítások miatt. Emellett a Biden-adminisztráció által bejelentett nagyívű beruházási programok is hozzájárulnak a nagyobb kereslethez és magasabb árakhoz.

Spekuláció és német minőség

A fűrésztelepek hiánya mellett az is szerepet játszik az áremelkedésben, hogy megnövekedett a spekulatív vásárlók száma. Carsten Merforth, aki egy puhafára specializálódott türingiai cég vezetője úgy látja, hogy:

Néhány piaci szereplő a saját raktáraiban halmozza fel a faanyagot a saját szükségletein felül, arra spekulálva, hogy tovább emelkednek majd az árak.

Egy másik probléma, hogy a német ácsok nem fogadnak el akármilyen faanyagot, hanem általában csak a legmagasabb minőségűeket. Peter Aicher, aki egy bajor családi vállalkozást működtet, és a német ácsszövetség vezetője azt mondta, hogy:

A viharban megsérült vagy fertőzött faanyagból készített termékek hasonló tulajdonsággal bírnak, mint a problémamentes anyagok. A teherviselési képességük nem változik építkezések során használva.

Mindezek alapján nem érdemes tehát azt a következtetést levonni, hogy általános hiány alakult volna ki a fatermékek piacán, holott néhány politikus már exportkorlátozások bevezetését javasolja.

Az Egyesült Államok például az import nagy részét Kanadából szerzi be, míg Németország csak a kereslet 4-5 százalékának megfelelő faanyagot exportál. Kína esetében pedig nagyrészt viharban sérült vagy fertőzött fát exportálnak, ami a német felhasználóknak amúgy sem kellene – tette hozzá Carsten Merforth.

A fűrésztelepek összességében azonban kifejezetten örülnek ennek a fordulatnak, hiszen így alaposan megugrottak a bevételeik. Carsten Merforth szerint:

Az elmúlt 15 évben a faanyagok ára extrém alacsony volt, és senki sem gondolt arra, hogy támogasson minket. Most meg hat hónapja már végre emelkednek az árak, és hirtelen néhányan hatalmas ügyet csinálnak belőle.

Ehhez még azt is hozzáfűzte, hogy:

A jelenlegi árak valószínűleg nem maradnak ennyire magasan túl sokáig.

Címlapkép: Getty Images