Felrobbant a sztárrészvény, komoly mérföldkő a kereskedelmi űrrepülés számára

A Virgin Galactic részvényei több mint 16 százalékot raliznak a kereskedés első órájában, miután az űrturizmussal foglalkozó vállalat sikeresen hajtotta végre szombaton az első űrrepülési tesztjét, amit korábban már többször is el kellett halasztaniuk. Rendkívül bizakodóak a vállalat vezetői a jövővel kapcsolatban, Richard Branson szerint "szédítő közelségbe" kerültek a kereskedelmi űrutazás beindulásához, persze addig még több sikeres tesztrepülést kell végrehajtania a Virgin Galacticnek.

A múlt hét végén egy részletesebb írás keretein belül megemlékeztünk az űrturizmussal foglalkozó Virgin Galactic idei vesszőfutásáról, számos eseménynek és körülménynek köszönhetően nagyon komoly mínuszban van a részvény árfolyama 2021-ben. Lehet itt például gondolni a makrokörnyezet SPAC-ek számára kedvezőtlen változására, az inflációs félelmek felszínre törésére, a versenytársak kulcsfontosságú bejelentéseire, az újabb és újabb intézményi eladásokra vagy akár az elemzői célár-csökkentésekre:

egy szó mint száz, úgy kellett már egy jó hír a Virgin Galacticnek, mint egy falat kenyér.

Csütörtökön meg is érkezett a várva-várt fordulat előszele, a vállalat aznap ugyanis bejelentette, hogy a következő űrrepülési tesztjét szombatra tervezi, befejeződött ugyanis a hordozó repülőgép karbantartási felülvizsgálata.

Richard Branson cége szombaton sikeresen végre is hajtotta az első rakétameghajtású tesztrepülését Új-Mexikóból az űr peremére egy személyzettel ellátott űrsiklóval. A részvényárfolyam szárnyalásából pedig úgy látszik, hogy a korábban többször is elkedvetlenített befektetőknek is "kezd visszatérni" a hite a vállalat tevékenységébe,

a kereskedés előtti órákban 36 százalékos pluszt is láthattunk az árfolyamnál, jelenleg 16,2 százalékos a plusz.

A VSS Unity magasan a sivatag felett, felhőtlen égbolton gyújtotta be a rakétáit, az űrhajó fedélzetén két pilóta foglalt helyet. A NASASpaceFlight.com élőben közvetítette a kilövést, később a radaron keresztül pedig megerősítették a sikeres leszállást. A közel 2 és fél órás videó alább tekinthető meg, a felszállást 30:50-től, az űrsikló lecsatlakozását pedig 1:23.30-tól lehet megnézni.

A Virgin Galactic az esemény után elmondta, hogy a VSS Unity űrsiklója a hangsebesség háromszorosára gyorsult, és valamivel több mint 55 mérföldes magasságot ért el a tengerszint felett, mielőtt siklórepülésben visszatért volna a légkörbe. A tesztrepülés során értékelték a vízszintes stabilizátor, más repülésvezérlő elemek és a kabinban elhelyezett kamerák állapotát és mérlegelték a korszerűsítési lehetőségeket, illetve a repülés során a NASA Flight Opportunities Programjának keretein belül tudományos kutatási kísérleteket is végeztek, és adatokat gyűjtöttek a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) számára.

A brit milliárdos és a Virgin Galactic alapítója, Sir Richard Branson megfogalmazása szerint a sikeres tesztrepüléssel a nagyjából 15 éves vállalkozás "szédítő közelségbe" került a kereskedelmi űrutazás beindulásához.

A Virgin Galactic szerint az első turistajáratok jövőre indulhatnak.

Michael Colglazier, a vállalat vezérigazgatója az ünneplés közepette emlékeztetett, hogy még legalább két, egyelőre dátum nélküli tesztrepülés áll a Virgin előtt. A függőben lévő tesztrepülések között szerepel egy olyan alkalom is, amely magát Bransont viszi majd az "űr peremére".

Címlapkép: Drew Angerer/Getty Images