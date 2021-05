Átalakította a koronavírus-járvány a szokásainkat, sok magyar csak belföldi utakat tervez

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az utazáshoz és az autózáshoz való viszonyunkat is átalakította a járvány: a higiénia iránti megnövekedett igény a járványhelyzet enyhülése után is velünk marad, és a szolgáltatásválasztásnál rendkívül fontos döntési szempont lesz a jövőben – derül ki a Mol által készített, legfrissebb, reprezentatív felmérésből. Minden második válaszadó kizárólag belföldi utazást tervez, ráadásul tízből hatan úgy nyilatkoztak, hogy ha út közben szükségük van valamire, ott fognak megállni, ahol egészségügyi szempontból is biztonságban érzik magukat.