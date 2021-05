Megint ütik a kriptókat, mínuszabn zártak az amerikai piacok

A múlt heti mélyrepülést egy természetesnek tekinthető visszapattanás történt a kriptoeszközök árfolyamában. A zuhanást számos esemény előzte meg. A bitcoin árfolyamában, amely piaci kapitalizációját tekintve továbbra is toronymagasan a lista élén van, egy nagy tető alakult ki, és fontos támasz szintek környékén imbolygott, amikor a Tesla bejelentette, hogy mégsem fogadja el a megrendeléseknél fizetőeszközként. Ez megadta a kegyelemdöfést a digitális eszköznek, amelyik a támaszokról letörve mélyrepülésbe kezdett. A rengeteg stop szint és az egyébként is vastag közép- és hosszútávú profitok miatt mindenki egyszerre akart kiözönleni az ajtón, ami elképesztő, régen nem látott zuhanást okozott. Fontos kérdés volt, hogy a többi coin képes lesz-e szembenni az áradattal és a gyorsan megváltozott piaci hangulattal. Ennek volt valamennyi esélye, tekintve, hogy a legfontosabb trónkövetelők hetek óta komoly relatív erőt tudtak felmutatni, ám ők sem bírták a nyomást és végül a múlt héten ők is zuhanásba kezdtek. Ennek ellenére bennük továbbra is nagyobb lehetőségek vannak a technikai elemzés szerint.