Újra nagyot nőtt a 4iG, megugrott a bevétel és a profit

In English

77 százalékkal emelkedő árbevételről, 74 százalékkal emelkedő EBITDA-ról és 81 százalékkal megugró adózott eredményről számolt be ma reggel közzétett, idei első negyedéves gyorsjelentésében a 4iG. A növekedés mögött a vállalatcsoport organikus fejlődése mellett a 4iG akvizíciós stratégiájának eredményei állnak, emeli ki a menedzsment a gyorsjelentésben.

Megugrott a bevétel és a profit

Már tavaly is jelentősen nőtt a 4iG bevétele, az idei első negyedévben azonban újra magas lett a növekedési dinamika: az árbevétel 77 százalékkal 15,3 milliárd forintra bővült. Az első negyedévesnél magasabb bevételt korábban csak 2 alkalommal ért el a 4iG, első negyedéves bevétele pedig soha korábban nem volt olyan magas, mint idén.

Az EBITDA közel olyan ütemben nőtt, mint a bevétel, a pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti eredmény 74 százalékkal 1,003 milliárd forintra bővült.

A cégcsoport adózott eredménye 81 százalékkal 566 millió forintra emelkedett.

Az elmúlt egy évben jelentősen nőtt a dolgozói létszám is, az elmúlt év első negyedévéhez képest több mint 50 százalékkal, 917 főre nőtt az alkalmazottak száma, ami elsősorban a 4iG által végrehajtott vállalatvásárlásoknak tudható be.

Akvizíciók

A 4iG az elmúlt időszakban nem csak organikusan, hanem felvásárlásokkal is növekedett, az első negyedéves számokban is ez tükröződött.

A 4iG január 26-án jelentette be, hogy adásvételi szerződést kötött a Rotors and Cams 24 százalékos kisebbségi részvénycsomagjának megvásárlására.

A KZF Vagyonkezelő február 3-án adásvételi szerződést kötött a Poli Computer 100 százalékos üzletrészének megvásárlására, amely két ütemű ügylet során a 4iG tulajdonába kerül.

A 4iG szintén februárban előzetes megállapodást kötött az Antenna Hungáriával és az Alpac Capital közvetett kezelésében lévő portfoliótársasággal, a Portuguese Telecommunication Investments-szel annak érdekében, hogy többségi tulajdont szerezzen a Hungaro DigiTel-ben.

A 4iG márciusban előzetes megállapodást kötött a román RCS & RDS konzorciummal, a tulajdonában lévő DIGI Csoport magyar érdekeltségeinek megvásárlásáról.

Március 10-én a 4iG részvény adásvételi szerződést írt alá a Spacenet 70 százalékos, többségi irányító befolyást biztosító részvényeinek megszerzésére.

2 milliárd forint osztalék

A 4iG igazgatósága rendes évi közgyűlésen a 2020-as üzleti év után 2,212 milliárd forintos osztalék fizetéséről döntött. Az osztalék kifizetésének a pontos időpontjáról a későbbiekben határoz az igazgatóság, azzal a kitétellel, hogy az osztalékfizetés legkésőbb 2021. december 31-ig megtörténik.

A 4iG-nek 94 millió darab részvénye van, ebből 1,67 millió darab a saját részvények száma, amelyeket a teljes kibocsátott mennyiségből kivonva 92,3 millió darab részvény adódik. Ezzel és a 2,212 milliárd forint osztalékkal kalkulálva részvényenként 24 forint osztalék adódik. A jelenlegi részvényárfolyammal és a részvényenkénti osztalékkal számolva az osztalékhozam 3,9 százalék.

Mire számít a menedzsment?

A társaság az idei évben további jelentős növekedésre számít, amelynek hátterében elsősorban a már bejelentett, illetve tervezett akvizíciók állnak.

A gyorsjelentésben a vállalat menedzsmentje megerősítette, hogy az egyik legfontosabb célkitűzés az, hogy a 4iG Magyarországon és a régióban meghatározó piaci pozíciókat építsen ki az IT és ICT szolgáltatások széles területén, valamint jelentős növekedést érjen el a hazai-, illetve közép- és kelet európai távközlési piacon. A társaság stratégiáját az első negyedévben megvalósított kötvényaukció is támogatja, amelynek során a 4iG 15,45 milliárd forint forrást vont be az MNB Növekedési kötvényprogramjában, emeli ki a gyorsjelentésben a menedzsment.

Mi jöhet még?

A vállalat részvényeit követő Edison Research a tavalyi 57,3 milliárd forint árbevétel után 2021-re 62, 2022-re pedig 70,3 milliárd forint árbevételt jelzett előre a 4iG-nél, az elemzőház szerint az EBITDA a tavalyi 5-ről idén 5,6, 2022-re pedig 7 milliárd forintra emelkedhet.

Az Edison profit-előrejelzésével számolva 2021-re 14,3-as, 2022-re pedig 11,4-es P/E ráta adódik, ez alapján a 4iG részvényei továbbra is olcsónak mondhatók.

Forrás: Edison Research

Emelkedik az árfolyam

A befektetők jól fogadták a 4iG első negyedéves számait, az árfolyam ma 1,7 százalékot emelkedett, de még így is 3,5 százalékkal lejjebb áll, mint tavaly év végén.