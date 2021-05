Hiába a koronavírus-járvány, felrobbant a felvásárlási piac

A globális és regionális csökkenés ellenére a hazai tranzakciós piac 2020-ban is növekedni tudott a tranzakciók számát tekintve. A Deloitte hazai piacot vizsgáló M&A piaci tanulmányából az is kiderül, hogy Magyarországon a tavalyi évben a legerősebb tranzakciós aktivitást a fogyasztói, a pénzügyi és az energia ágazatokban mérték.

A 2020-as év globális tranzakciós aktivitását markánsan befolyásolta a COVID-19 pandémia, amelynek hatásai már az év első negyedévében tapasztalhatóak voltak, azonban a második negyedévre csúcsosodtak ki. Ekkor a tranzakciós érték közel egyharmadára esett vissza az egy évvel korábban tapasztalható azonos időszakihoz képest, ami már a 2008-as világválsághoz hasonlítható mélypontot idézett.

2020 második felében azonban erős korrekció következett az M&A aktivitásban, a tranzakciós érték másfélszeresére nőtt 2019 második félévéhez képest,

ezzel a valaha volt legerősebb adatot produkálva.

A 2020-as kiemelkedően gyenge első félév és kimagaslóan erős második félév összességében nagyságrendileg a 2017-es szintet hozta tranzakciós érték tekintetében. 2021 első negyedéve ismét rekordot döntött a tranzakciós érték tekintetében, 2020 első negyedévéhez képest kétszeresére nőtt a tranzakciós összérték, de a 2019-es értéket is számottevően meghaladta.

Forrás: Deloitte

Közép-kelet-európai régiós viszonylatban, 2019-ben két évnyi csökkenő tendenciát követően rekord mennyiségű, 421 tranzakciót bonyolítottak le, amely 21%-os növekedést jelentett a 2018-as évhez képest. 2020-ban azonban a COVID-19 pandémia a világ egészéhez képest jobban visszavetette a tranzakciós aktivitást a régióban, közel 20%-os csökkenés volt tapasztalható a megkötött üzletek számában, szemben a világszintű 10%-os csökkenéssel.

A pandémia által okozott bizonytalanságok főként a második és harmadik negyedévben figyelhetők meg, azonban 2020 negyedik negyedéve már megközelítette a 2019-es év ugyanezen időszakának tranzakciós aktivitását. Ez a pozitív tendencia 2021 első negyedévében is folytatódott, 2020 első negyedévéhez képest 6%-kal nőtt a tranzakciók száma.

Forrás: Deloitte

A tranzakciók számát tekintve a fő piacoknak számító Lengyelország és Csehország továbbra is az ügyletek közel 60%-ért felel. Jelentősebb átrendeződés 2019-hez képest a horvát, szlovák és szerb piacokon volt megfigyelhető, előbbin a tranzakciók száma a kétszeresére nőtt, míg utóbbi kettőn közel a felére csökkent. A szektorok közül az évek óta tartó trendet megszakítva

a fogyasztói szektor vezető pozícióját átvette az IT,

míg az ipar ismét növekedésnek indult, ezzel együttesen több mint 50%-át adja a régiós tranzakcióknak ez a három szektor.

Forrás: Deloitte

A fogyasztói, a pénzügyi és az energia ágazat vezérelte a hazai tranzakciós aktivitást

Csomor Csaba, a Deloitte magyarországi Pénzügyi tanácsadás üzletágának igazgatóhelyettesének elmondása szerint "a globális és regionális csökkenés ellenére a hazai tranzakciós piac 2020-ban is növekedni tudott a tranzakciók számát tekintve, 32 tranzakciót jegyeztek az országban, míg 2019-ben 31-et. A 2020-as évben a legaktívabb szektorok a fogyasztói, a pénzügyi és az energia iparágak voltak. Ezek közül a fogyasztói szektor a 2019-el megegyező aktivitást ért el, míg a legnagyobb növekedést a pénzügyi szektor mutatta fel. A technológiai szektorban a régiós trendekkel ellentétben Magyarországon csökkenés volt tapasztalható”.

A 2020-as évben történt tranzakciók csupán töredékénél publikus a tranzakciós ár,

ezen tranzakciók közül kiemelkedik a Magyar Takarékszövetkezeti Bank, az MKB Bank és a Budapest Bank fúziója,

ahol a tranzakció eredményeképp létrejövő Magyar Bankholding becsült konszolidált értéke 744 milliárd forint. Az év egy másik meghatározó tranzakciója szintén a pénzügyi szektorhoz köthető, ahol az AEGON biztosító a régióból történő kivonulásának keretein belül a regionális részesedését 830 millió euróért kívánta értékesíteni a Vienna Insurance Group AG számára. A pénzügyi szektor harmadik jelentős tranzakciója volt a Diófa Alapkezelő Zrt. 89,85% tulajdonrészének megvásárlása az Indotek Group által. A tranzakció révén az Indotek Group a hazai vagyonkezelői szektor egyik legdinamikusabban fejlődő alapkezelőjében szerzett meghatározó tulajdonrészt. A Deloitte mind a három tranzakcióban tanácsadóként működött közre.

2020-ban további számottevő tranzakciók voltak a Waberer’s részvényei 24 százalékának megvásárlása az Indotek csoport által a Mid Europa Partners-től, a Sága felvásárlása a Master Good által, a Gallicoop felvásárlása, valamint a BioTechUSA – Scitec Nutrition tranzakció, melynek következtében a Scitec Nutrition újra magyar tulajdonba került.

A hazai M&A piacon az elmúlt 2 évben kifejezetten magas volt a belföldi tranzakciók részesedése, 2019-ben a tranzakciók 55%-a, míg 2020-ban 44%-a esetén magyar vállalat vásárolt fel egy másik hazai szereplőt. A hazai befektetők adják tehát a magyar M&A piac aktivitás jelentős részét, azonban számottevő a nyugat európai befektetők érdeklődése is, míg a befektetők mintegy 9%-a érkezik az európai térségen kívülről.

Forrás: Deloitte

A koronavírus világjárvány jelentős változásokat hozott a vállalatértékesítési és felvásárlási piacon is. Míg 2020 első féléve régen látott alacsony tranzakciós aktivitást hozott, addig 2020 második félévében és 2021 első negyedévében már sokéves csúcson volt az M&A tranzakciók száma globálisan. A globális trend átgyűrűzése folyamatos, melyet vezető tranzakciós tanácsadóként már a közép-kelet-európai régióban és hazánkban is érzünk, így erős tranzakciós aktivitásra számítunk a következő időszakban is, nemcsak az intézményi szereplők, hanem a magántulajdonú vállalatok esetén is

– mondta Bíró Balázs, a Deloitte Pénzügyi tanácsadás üzletágának vezetője.

A teljes tanulmány ezen az oldalon érhető el.

Címlapkép: Getty Images