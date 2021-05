Drasztikusan emelkednek az árak a világban, de hamarabb eltűnhet az infláció, mint sokan gondolják

A legfrissebb felmérések szerint az inflációs félelmek aggasztják manapság a leginkább befektetőket. A SocGen viszont más perspektívába helyezte a kérdést, és legutóbbi elemzésében rávilágított, hogy a befektetők saját, a gazdasági ciklus erejébe vetett bizakodása az, ami a leginkább ciklikus szektorok és az ipari nyersanyagok árait meredeken felfelé hajtja, ezáltal generálva az infláció emelkedését. Viszont a kínai hitelimpulzus elmúlt hónapokban látott visszaesése és a helyi hatósági fellépés komoly fenyegetést jelent az elszállt nyersanyagárakra, és több fontos makrogazdasági tényezőre is, így könnyen lehet, hogy hamarosan fordulni fog a hangulat.

A befektetők emelkedő inflációba vetett hitének van egyfajta reflexivitása, amikor ugyanis a növekvő inflációból való profitálás érdekében nyersanyagokba fektetnek, egyúttal jelentős költségnyomást okoznak. A nyersanyagárak emelkedése által generált költségoldali nyomáson túl az élelmiszerek és az energiaárak emelkedése is megjelenik az inflációban. Ezen túlmenően a befektetők azt is látják, hogy az ipari nyersanyagok ára is emelkedik, ami megerősíti a gazdasági ciklus erősségéről és az infláció emelkedéséről való meggyőződésüket, ez a hatás különösen a réznél jelentkezik markánsan, amelynek az ára rendkívül érzékenyen reagál a gazdasági kondíciók változására.

A SocGen szerint a nyersanyagárakat azonban egy nagymértékű visszaesés veszélye fenyegeti a kínai hitelimpulzus meredek visszaesése miatt. A hitelimpulzus, az új állami és magánhitelek GDP-arányos változásának mérőszáma, amely jellemzően a gazdasági tevékenység fordulópontjait jelzi. Nincs egyedül a francia bank ezen az állásponton, Julien Bittel, a Pictet Asset Managementtől is megosztott ezzel kapcsolatban egy ábrát, amely alul látható.

Ha a nyersanyagárak esni kezdenek, az inflációs hangulatban jelentős fordulatra kell számítani, és arra is, hogy a lendület ugyanolyan önerősítő és reflexív lesz lefelé menet, mint amilyen felfelé volt. Mindemellett a kötvénypiaci technikai fejlemények is azt sugallják, hogy talán már meg is változott a szélirány.