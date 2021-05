Hiába a bizonytalanság a tőzsdéken, ezek a részvények jól teljesíthetnek

A globális pandémia berobbanása okozta pánikszerű eladási hullám után nagyon komoly ralit láthattunk a világ vezető tőzsdéinél, szűk egy év leforgása alatt új csúcsra száguldottak a börzék, elsősorban a technológiai szektor vezette az emelkedést. A túlfűtött piacokon több extrém sztorit is láthattunk a kritovaluták szárnyalásától a reddites mémrészvények felrobbanásáig, egy ideje azonban az inflációs félelmek árnyékában beindult a rotáció a technológiai szektortól a korábban agyonütött szektorok vállalatai felé. Ebben a környezetben egyre nehezebb dolguk van a hosszú távra tervező, buy-and-hold stratégiát követő befektetőknek - de szerencsére számos kapaszkodó rendelkezésre áll ezekben a bizonytalan időkben is: ha egy kicsit körülnéz az ember, meg lehet találni a hosszú távon vélhetően jól teljesítő részvényeket. Most két ilyen kapaszkodó, illetve a Reuters elemzőinek ajánlásai alapján vizsgálunk meg közelebbről két vállalatot.