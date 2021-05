Magyar Nemzet: többségi állami tulajdonba kerülhet a budapesti repülőtér

Többségi tulajdonrészt szerezne a magyar állam a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető cégben, tudta meg a Magyar Nemzet. A cél, hogy a hazai közlekedési infrastruktúra egyik legfontosabb, a gazdaságfejlesztés és a turizmus szempontjából is stratégiai jelentőségű eleme újból magyar kézbe kerüljön.

Többségi tulajdonrészt szerezne az állam

Tavaly októberben írt arról a Magyar Nemzet, hogy újra magyar kézbe kerülhet a ferihegyi repülőtér, mivel egy hazai vállalatokból és üzletemberekből álló konzorcium visszavásárolná a repteret üzemeltető céget. A befektetői konzorcium egyik tagja, az Indotek-csoport vezérigazgatója, Jellinek Dániel akkor megerősítette, hogy üzleti tárgyalásokat folytat a Budapest Airport megvásárlásáról.

A lap most iparági forrásokból úgy értesült, hogy

a többségi tulajdon megszerzésének az előkészítése Palkovics László, az innovációs tárca vezetőjének a feladata lehet.

A Budapest Airportnak jelenleg három külföldi tulajdonosa van: egy szingapúri állami befektetési alap, egy kanadai nyugdíjalap és egy reptereket működtető, szintén kanadai cég.

A koronavírus-járvány világszerte drasztikus mértékben vetette vissza a légi közlekedés teljesítményét. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a tavalyelőtti, 16 milliót felülmúló rekordértékhez képest 2020-ban háromnegyedével kevesebb, 3,8 millió utas fordult meg.

Alaposan visszaesett a személyforgalom

A pandémia miatt világszerte jelentősen csökkent az utasforgalom a világ repülőterein, így Budapesten is. A Budapest Airport nemrég számolt be arról, hogy hogyan alakult az idei első negyedévben az utas- és teherforgalom. 2021 első negyedévében, ahogy Európa-szerte sem, úgy a Budapest Airport forgalmában sem volt tapasztalható utasszám-növekedés, januártól márciusig összesen 183 416 fő fordult meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A tavalyi év első negyedévében – amikor a január és a február még a várakozásoknak megfelelően alakult, márciusban azonban már jelentős mértékben érezhető volt a koronavírus-járvány hatása - összesen 2 775 390 fős utasforgalmat generált a fővárosi légikikötőben. Ehhez képest 93,4 százalékos volt idén a visszaesés.

A repülőtér cargo forgalma viszont 2020-ban is stabil maradt, és a kiugróan erős utolsó negyedév után a 2021 januárja és márciusa közötti időszakban 19,3 százalékkal nőtt a repülőtér cargo forgalma az előző év azonos időszakához képest. 39 529 tonna kezelt árumennyiséggel ez a repülőtér történetének legerősebb negyedévét jelentette; sőt, a márciusban regisztrált 14 904 tonna légiáru a valaha volt legerősebb havi cargo forgalomként vonul be a repülőtér történetébe.

Folyamatosak a fejlesztések

A repülőtér fejlesztését célzó beruházások a koronavírus ellenére sem álltak le, a Budapest Airport több projekt megvalósítását - az alacsony utasforgalom miatt – előre hozta. 2020 végéig, két év alatt 167 millió euró értékben valósultak meg fejlesztések, a beruházások pedig 2021 első negyedévében is folytatódtak.

Az utasok számára talán legszembetűnőbb újításként kibővült a repülőtéren rendelkezésre álló koronavírus tesztközpont, márciustól további hat mintavételi helyiséggel egészült ki a mindenki számára elérhető tesztállomás a 2B Terminálon. Emellett rendelkezésre áll további négy állomás is, amelyek szükség esetén bármikor megnyithatók.

Számos háttérfejlesztés jelenleg is folyamatban van a repülőtéren, például a forgalmi előterek felújítása, a P, Q és R jelzésű gurulóutak és a hozzájuk tartozó padkák karbantartása, megújulnak a szervizutak és a 2. Terminál épületgépészeti berendezéseit irányító rendszereket is modernizálják.

Elkészült az Európai Unió támogatásával finanszírozott, új repülőtéri főporta. A projekt részeként átadják a portához kapcsolódó utakat, köztük egy kerékpárutat is.

Április végéig megújul a 2A Terminál indulási és érkezési szintjét összekötő felvonó, melynek párját a tavalyi évben újította fel a Budapest Airport, és a közeljövőben megújul a túlméretes csomagok szállítására használt teherlift is, amely egyenesen a poggyászosztályozó csarnokba szállítja a nagyméretű poggyászokat.

A Budapest Airport megkezdte egy mozgólépcső telepítését is a B oldali utasmóló érkezési területén. A fejlesztés várhatóan június végén fejeződik be.

Nyári járatok

A légitársaságok egy része már bejelentette a 2021-ben indított járatai listáját, illetve a meglévő járatokra vonatkozó sűrítéseket is. A Ryanair júliustól öt új járatot indít, Burgasz, Rodosz, Szófia, Bologna és Zadar úticélokra, és számos meglévő útvonal járatsűrűségét is jelentősen növeli, a Wizz Air pedig Chania városát vette fel újdonságként budapesti menetrendjébe. Az easyJet bővíti a Budapest-Párizs között közlekedő járatai számát, és heti két alkalommal Bázelba is üzemeltet légijáratot. A Qatar Airways a Doha-Budapest útvonalon jelentett be járatsűrítést, és sűrűbben közlekedik az Emirates dubaji járata is. A Lufthansa a müncheni járat újraindítását jelentette be, és újra elérhető a Tarom Budapest-Bukarest, valamint az Air France Budapest-Párizs járata is.

Címlapkép: Paul Lakatos/SOPA Images/LightRocket via Getty Images