Kiemelkedő évet zárt a Szerencsejáték Zrt.

A járványügyi helyzet ellenére is újabb rekordévet zárt a nemzeti lottótársaság 2020-ban 6 százalékos árbevétel növekedéssel. A Szerencsejáték Zrt. 575,4 milliárd forint árbevételt és több mint 23,9 milliárd forint adózott eredményt ért el 2020-ban, EBITDA mutatója pedig 31,5 milliárd forintra növekedett. A nemzeti szerencsejáték-szervező a pandémia alatt is 118,3 milliárd forinttal járult hozzá a közösségi kiadások finanszírozásához, különböző adók, járulékok, díjak, osztalék formájában. Az elmúlt évben a sportfogadási ágazat és a digitális csatornák népszerűsége is jelentősen megnövekedett.