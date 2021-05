Merkely Béla: csak a beoltottak számára ért véget a járvány

Merkely Béla azt, hogy nem lesz negyedik hullám, arra alapozza, hogy az oltottak és az átfertőzöttek száma elég magas. Hozzáteszi, hogy érdekes volt a harmadik hullám lefolyása, ami 11 ezer feletti napi esetszámokat produkált, de ezt követően nagyon gyorsan estek a számok, sokkal gyorsabban, mint várták volna.

A járvány azoknak ért véget, akik be vannak oltva, akik nincsenek beoltva, azok számára továbbra is fennáll a fertőzés veszélye, adott esetben súlyosan megbetegedhetnek és kórházba kerülhetnek, sajnos ebbe bele lehet halni – tette hozzá a SOTE rektora.

Az indiai mutáns megjelenése szintén azok számára jelent veszélyt, akik nincsenek beoltva – mondta el az indiai variánssal kapcsolatos kérdésre válaszolva, amely már Magyarországon is megjelent. Az a különbség az indiai mutánsnál, hogy a fiatalokat sokkal jobban fertőzi, ennek következtében a fiatalok sem gondolhatják azt, hogy teljes mértékben védettek, mert erősebb immunrendszerrel rendelkeznek, vagy mert kevesebb egyéb megbetegedésük van, ezért a fiataloknak is javasolja Merkely Béla, hogy ha felhőtlen nyarat szeretnének, vagy külföldre mennének, akkor oltassák be magukat.

Merkely Béla elmondta, hogy a vasárnap reggeli koronavírus-jelentésben szereplő 19 áldozat olyan beteg volt, akik nem voltak beoltva. Az oltás legfontosabb értelme az, hogy a súlyos lefolyást meg tudják akadályozni. A 19 halott is sok, szeretném, ha 0 lenne, de ezért még dolgozni kell – tette hozzá.

De olyan járvány, mint amit megéltünk a második és a harmadik hullámban, már nem lesz véleménye szerint.

A fiatalok beoltásának a fészekimmunitásban fontos a szerepe, mert bár rendszerint könnyebben átvészelik a fertőzést, vektorként tudnak szolgálni a vírusnak – tette hozzá arra a hírre reagálva, hogy Németország kezdi oltani a 12-15 évesek oltását. A gyerekek oltásra Magyarországon is lesz majd lehetőség valószínűleg – mondta el. Pfizerrel már lehetne oltani gyerekeket, a Moderna is beadta az FDA-nek a kérelmet és a Sinopharmmal is folynak a vizsgálatok, lesz választék. Érdemes úgy időzíteni majd, hogy a szeptemberi iskolakezdésre meglegyen a védettség.

Ha valaki átesett a megbetegedésen, akkor egy oltás is elegendő lehet, viszont ha valaki nem esett át, akkor szükség van a második oltásra ahhoz, hogy közel 100 százalékos legyen a védettség. Olyan 85-90 százalékos lehet a védettség 1 oltás után, a védettség napról napra erősödik, de szükség van a második oltásra is, érdemes felvenni – mondta el Merkely Béla.

Azok számára, akik nincsenek beoltva, javasolja, hogy közterületen továbbra is viseljenek maszkot.

Címlapkép: Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora mutatja az orosz fejlesztésű Szputnyik V koronavírus elleni oltóanyagot. MTI/Koszticsák Szilárd