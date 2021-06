Tovább emelik a Teslák árát Elon Muskék

Musk egy Twitter-felhasználónak válaszolt, aki arról írt, hogy nem tetszik neki az az "irány", amelyet a vállalat követ azzal, hogy emeli a járművek árait, de eltávolít belőlük bizonyos funkciókat.

A Tesla és a SpaceX vezérigazgatója erre azt válaszolta, hogy „az árak az egész iparágban tapasztalt, ellátási láncra gyakorolt árnyomás miatt emelkednek. Különösen a nyersanyagok miatt”.

Moving lumbar was removed only in front passenger seat of 3/Y (obv not there in rear seats). Logs showed almost no usage. Not worth cost/mass for everyone when almost never used.Prices increasing due to major supply chain price pressure industry-wide. Raw materials especially.