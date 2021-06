Rekordok a magyar brókercégeknél - Itt is beütött a válság, csak nem úgy

2020 régen látott izgalmakat hozott a tőzsdéken, tavaly márciusban sok szempontból történelmi tőkepiaci zuhanást láthattunk, amit ritkán látható meredek emelkedés követett. Volatilitásra tehát nem volt panasz, a hirtelen olcsóbbá váló részvények, nyersanyagok, kriptovaluták, és a pandémia miatti bezártság a már tőzsdén lévőket is megmozgatta, de új spekulánsok is érkeztek, világszerte szép számú új számlanyitásról számoltak be a befektetési szolgáltatók. A szektorban tehát kifejezetten jó év volt a tavalyi, ez pedig a hazai szolgáltatók számain is meglátszik, ezeket összesítettük.