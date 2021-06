Jól teljesítettek a vezető amerikai tech-cégek a nagy adómegállapodás hírére, kétéves csúcsra drágult az olaj

Számtalan különböző befektetési megközelítés létezik, mondhatni ahány ház, annyi szokás. Van aki a technikai elemzésre esküszik, míg mások a fundamentális értékelést kedvelik. Az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségre tesz szert az úgynevezett ESG megközelítés is, amely a részvények kiválasztása során előtérbe helyezi a környezetvédelmi, a társadalmi és a vállalatirányítási szempontokat is, mivel ezek olyan tényezők, amik hosszú távon befolyásolhatják a társaságok teljesítményét. Sokak számára azonban valószínűleg még mindig ismeretlen vagy legalábbis nem teljesen egyértelmű, hogy mit is takar ez a hárombetűs mozaikszó. Jogosan merülhet fel az a kérdés is, hogy képes-e adni ez a módszer valamilyen pluszt a befektetőknek a hagyományos pénzügyi elemzésekhez képest? Hogyan működik, miért ilyen népszerű Európában, meghódíthatja-e Magyarországot is az ESG? Milyen lehetőségeket és kötelezettségeket jelent ez a vállalati oldalon? Többek között erről beszélgetett Szemán Ákos, a Portfolio részvényelemzője Ács Barnabással, a Londoni Értéktőzsde (LSE) Globális Értékesítési Stratégiai Igazgatójával Fenntartható Finanszírozások és Befektetések területén.