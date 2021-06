Félelmetes folyamatok zajlanak a világban, a tőzsdéket is fenyegeti az inflációs rém?

Most, hogy a járványhelyzet enyhül a világban, újabb félelmek ütötték fel a fejüket, ami miatt aggódhatnak a részvénypiaci befektetők, ez most épp a hirtelen megugró infláció - és ehhez kapcsolódóan az, hogy mit lépnek majd a jegybankok.

Nem titok, hogy nagy volumenű gazdaságélénkítésre készül az amerikai elnök, Joe Biden, ami az infláció alakulása szempontjából nem mindegy. Összesen közel 6 ezer milliárd dollárból élénkítené idén az amerikai gazdaságot, amihez három programot hirdetett meg. Az egyik egy 1,9 ezer milliárd dolláros covid-újraindítási program, amit márciusban már jóváhagyott a Kongresszus. A másik egy 2 ezer milliárd dolláros infrastruktúra-program, amit áprilisban terjesztett be Joe Biden és egyelőre bizonytalan, illetve a legevőben lóg még egy 1,8 ezer milliárd dolláros program is az amerikai családok megsegítésére, amit májusban ismertetett az amerikai elnök. Ha mind a három javaslat keresztülmegy a Kongresszuson (ennek sikere egyelőre kétséges), abban az esetben példa nélküli költekezés jöhet (a GDP-hez viszonyítva), ha a békeidőket nézzük - emlékeztet a Zerohedge.

Nagyon úgy tűnik, hogy a Biden 6 ezer milliárd dolláros terve végül nem fog maradéktalanul megvalósulni, ha a centrista demokratáktól nem kapja meg a szükséges támogatást, abban az esetben az utóbbi két program veszélybe kerülhet – írja a ZeroHedge. Ennek ellenére a Goldman már beépítette a várakozásaiba a hatalmas költekezést és elkezdte felkészíteni az ügyfeleit arra, hogy mire számítsanak a részvénypiacon akkor, ha elszáll az infláció. - Hozzátéve, hogy az infláció a későbbiekben mérséklődhet. Áprilisban az amerikai személyes fogyasztási kiadások árindexe (PCE) és a maginfláció is meghaladta az elemzői várakozásokat (3,1 százalékra, illetve 3 százalékra emelkedett év/év alapon) és két évtizede nem látott szinteket ért el. A Goldman várakozásai szerint a fogyasztási kiadások árindexe 2021. végére 2,5 százalékra emelkedhet, 2022.-re pedig 2,1 százalékra csökkenhet.

Az infláció elszállásával kapcsolatos kezdeti ijedtség kezd alábbhagyni, ahogy erősödnek a várakozások azzal kapcsolatban, hogy Joe Biden stimulusa kisebb méreteket ölthet, ez látszik a részvénypiaci teljesítményeken is - áll az elemzésben. A Goldman rávilágított arra, hogy márciusban azon vállalatok részvényei, amelyeknek erős az ármeghatározó képességük, elkezdtek felülteljesíteni, megfordítva a megelőző 5 hónapban látott trendet. Az elmúlt néhány hétben azonban ismét elkezdtek felülteljesíteni azok a részvények, amelyek gyengébb ármeghatározó szereplők, 7 százalékos árfolyamemelkedés áll szemben a 3 százalékos árfolyamemelkedéssel, miközben a kötvénypiacok is azt jelzik, hogy az infláció aggodalmak valamelyest enyhültek, a 10 éves kötvényhozamokból visszaszámított piaci inflációs várakozások 14 bázisponttal csökkentek 2,4 százalékra.

Még ha a kezdeti riadalom kissé alább is hagyott, nem múltak el az inflációs félelmek. Nem meglepő módon a Goldman ügyfeleinél is fókuszba került az infláció és az, hogy milyen hatással lehet a részvénypiacokra.

A befektetők arra kíváncsiak, hogy hogyan hat az infláció a vállalati profitokra és a részvények értékeltségére?

A Goldman stratégája szerint bár a profitokra vegyes hatása van az inflációnak, általában inkább pozitív az összkép (egészen addig, amíg nincs hiperinfláció). A Goldman top-down szektorelemzése szerint az infláció következetesen pozitív irányba befolyásolja a bevételeket, a marzsokra viszont negatív hatása van. A Goldman számításai szerint az értékesítések nominális növekedése általában felülmúlja azt a hatást, amit a marzsok csökkenése okoz az inflációhoz kapcsolódóan. Bár ezzel az elmélettel lehet vitatkozni, az nyilvánvaló, hogy az olyan nyersanyagkapcsolt vállalatok, mint az energiaszektor cégei, vagy a kamatok alakulásának kitett szektorok, mint a pénzügy jellemzően a legnagyobb nyertesei az erőteljes inflációval jellemzett időszakoknak.

Az infláció akkor jelent az értékeltségi szintek számára komolyabb ütést, ha felerősödnek a jegybanki szigorítással kapcsolatos várakozások, amelyek magasabb reálkamatokhoz vezetnek. A helyzetet bonyolítja, hogy a Fed jelzése szerint addig nem fognak az alapkamaton szigorítani, amíg nem javul tartósan a munkaerőpiaci helyzet, ami a béremelésekben is lecsapódik, különösen az alacsonyabb jövedelmi szegmensekben. A Morgan Stanley szerint az árazási szintek jellemzően csökkennek, amikor a reálkamatlábak emelkednek, arra számítanak, hogy a P/E ráták 15 százalékkal csökkenhetnek a következő 6 hónap során. A múltban az S&P 500 értékeltségi szintje jellemzően olyan időszakokban emelkedett, amikor az infláció és a kamatok csökkentek.

A Goldman közgazdászai szerint a hozamgörbe 2021 és 2022 során meredekebbé válhat, miközben az alapkamat változatlan marad, a 10 éves államkötvényhozam a jelenlegi 1,6 százalékról 1,9 százalékra, majd 2,1 százalékra emelkedhet 2021 végére és 2022-re. Az infláció meglódulásával kapcsolatos félelmeket a stratéga azzal is enyhíti, hogy bár az infláció jellemzően negatívan hat az értékeltségi szintekre, érdemes az eredményhozamot is figyelni. Ha az eredményhozam és az infláció közötti különbséget nézzük, akkor az látszik, hogy a mutató a mélypontjára esett a 2000-es évek techbuboréka óta eltelt időszakban, ami azt a benyomást kelti a befektetőkben, hogy a részvények birtoklásakor a hozamot elviszi az infláció. A Goldman stratégája azonban nem ért egyet ezzel az interpretációval, egyrészt azért, mivel a vállalati profitok és az árfolyamok is nominális értékek, amelyek tipikusan az inflációval együtt emelkednek. Másodsorban a mostani adatokat különböző hatások, mint például az újranyitás torzítják. Ha az eredményhozamot a 10 éves amerikai kötvényhozamhoz hasonlítjuk, amit részvénypiaci kockázati prémiumként lehet értelmezni, akkor az látszik, hogy ez a mutató még mindig a hosszú távú átlag felett alakul.

Az mindenesetre vitathatatlan, hogy általánosságban jobban teljesítenek a részvénypiacok az alacsonyabb inflációval jellemzett környezetben.

A Goldman 1962 óta vizsgálta a különböző inflációs periódusokat a maginfláció és a Fed hosszú távú inflációs várakozása alapján, magas és alacsony inflációs időszakokba sorolva az egyes éveket. Az elmúlt 60 évben két inflációs rezsimet azonosítottak, az egyik közel 20 évig tartott, 1962 és 1980 között, a másik az elmúlt 40 év.

Az első időszakban a fogyasztói árindex átlagosan 5,3 százalékra rúgott és az idő 69 százalékában volt a hosszú távú átlag felett. A második korszakban 3,1 százalék volt az átlag és közel annyi időt töltött alatta, mint felette. 1962 óta az amerikai részvénypiacok havi reálhozama évesítve 9 százalék volt a magasabb inflációs környezetben, míg az alacsonyabb infláció időszakában 15 százalékra rúgott.

A magasabb inflációs környezetben az egészségügy, az energetika, az ingatlan és a nem ciklikus fogyasztási javak teljesítettek felül, miközben a nyersanyagszektor és a technológiai részvények alulteljesítők voltak.

Érdekes módon az, hogy értékalapú a befektetés, vagy hogy mekkora cégméret, látszólag nem befolyásolta a részvények teljesítményét a különböző inflációs periódusokban - írja a Zerohedge a Goldman elemzése alapján.

Ha részletesebben megnézzük az adatokat, akkor az látszik, hogy az évesített havi hozam 2 százalékos volt azokban az időszakokban, amikor magas volt az infláció és emelkedett, míg 15 százalék volt akkor, amikor magas volt, de csökkenő tendenciát mutatott. Az olyan alacsony inflációs környezetben, amikor emelkedő tendenciát mutatott az infláció, 4 százalékos volt az évesített hozam, míg az olyan időszakokban, amikor alacsony volt az infláció és csökkent, 19 százalékos reálhozamot lehetett elérni az amerikai részvénypiacon.

Itt már volt különbség az érték alapú befektetéseknél, szignifikánsan felülteljesítők voltak akkor, amikor magas volt az infláció és emelkedett, mint akkor, amikor a magas infláció csökkenő trendbe kezdett. Az energiaszektor és az egészségügy, amelyek általánosságban jól szerepeltek a magas inflációs környezetben, számottevően jobban teljesítettek akkor, amikor emelkedett az infláció, mint amikor csökkent - világít rá a Goldman.

Mindezek alapján elmondható, hogy a magas infláció általánosságban nem kedvez a részvénypiaci teljesítményeknek, de vannak szektorok, amelyek jobban viselik az ilyen környezetet.

