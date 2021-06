Richter: nincs csőben egyelőre a következő akvizíció

A hozamemelkedés nem változtatott a Richter kötvénykibocsátási tervein, az eredeti ütemtervet tartotta a vállalat és nemcsak hogy a legnagyobb kötvénykibocsátás lett a magyar központú vállalatok közül, hanem a legalacsonyabb kamatfelár mellett valósult meg. A piac visszaigazolta a cég pénzügyi stabilitását és konzervatív politikáját – mondta el Orbán Gábor. Hozzátette, hogy hitelt akkor kell felvenni, amikor adják, nem akkor, amikor nagyon kell, a feltételek pedig most annyira kedvezőek, hogy ezt szerették volna kihasználni.

A Richter akvizíciós stratégiájával kapcsolatban elmondta a cégvezér, hogy a következő akvizíciós célpont még nem látható és az akvizíciós stratégia független a kötvénykibocsátástól. Keresi a célpontokat a gyógyszergyártó, a múltban arra fókuszáltak, hogy terméket vagy portfóliót akviráljanak, ne komplett cégeket, de most már kicsit szélesebb körben gondolkodnak. A Richter maga keresi a célpontokat, nem vonnak be külső szereplőket, de a nőgyógyászatban például van olyan neve a cégnek, hogy nem kerülik el a lehetőségek. Tendencia például, hogy a nagyobb szereplők kivonulnak a szegmensből, például a J&J vagy a Bayer kevésbé aktív.

A Richter célja, hogy a nőgyógyászatban piacvezető legyen Európában, amit organikus növekedéssel és akvizíciókkal szeretnének elérni. Az innováció minimális volt a nőgyógyászati piacon az elmúlt évtizedekben, a Richter volt az a cég, amely a piacra hozta – mondta el Orbán Gábor. Az új termékekkel kapcsolatban elmondta, hogy május végén elkezdődött a Drovelis kombinált fogamzásgátló bevezetése, a Relugolix pedig ősszel kerülhet piacra.

A forint erősödése nem kedvez a Richternek, de egyelőre nem tervez módosítani a vállalat a növekedési tervein, euróban számolva 5 százalék körüli bevételnövekedéssel számolnak az idei évre.

A távolabbi tervekkel kapcsolatban Orbán Gábor elmondta, hogy a gyógyszergyártás árbevétele jelenleg évi 1,1-1,2 milliárd euró, amit 2028-ra organikus növekedéssel 2 milliárd euróra növelnének.

Az emelkedő infláció vegyesen érinti a Richtert, a belső piacon már 10 éve nem tudnak emelni az áraikon, miközben a költségek emelkednek, például a béremelések eredményeként. Jelenleg folyik egy belső hatékonyságjavító program a szállítmányozás átszervezése eredményeként, amelyek jelentős megtakarítást hoztak volna, ha a globális szállítási árak nem nullázták volna le ezt az eredményt.

Azzal kapcsolatban, hogy lehet-e felvásárlási célpont a Richter, a cégvezér elmondta, hogy minidig is létező lehetőség volt, hogy egy szakmai befektető felvásárolja, ez a veszély jelenleg talán nagyobb a korábbiakhoz képest. A cég abban bízik, hogy az ellenséges felvásárlási kísérlet blokkolására elegendő kisebbségi részesedés hazai tulajdonban maradt. Ez most alapítványi kézben van, három különálló részvénycsomagban, de a jövőben is képes betölteni a védelmi funkciót. Az új törvényi szabályozás, miszerint ha az alapítványok eladnák a papírokat, akkor azt először az államnak, azután a Richternek kell megvásárlásra kínálni, fontos eszközt adott a vállalat kezébe.

Ami a regionális kitettséget illeti, már tíz éve látszott, hogy túlzott a Richter függése az orosz piactól, a folyamatban lévő stratégiai fordulatban is épp ezért helyezte a vállalat a hangsúlyt keletről nyugatra, mert látszott, hogy az előbbi piacokon korlátozottak a növekedési kilátások. Az orosz piacról nem szeretne lemondani a Richter, csak csökkentik a piac súlyát azzal, hogy máshol fektetnek be. Bár dinamikus növekedés nem várható, ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne profitábilis működést fenntartani Oroszországban.

Az eredeti kutatásokkal kapcsolatban a Richter elmondta, hogy a központi idegrendszerrel kapcsolatos területen rendelkezik a vállalat kellő mértékű tudással, így ebből a szegmensből érkezhet a következő új molekula. A céldátum 8-13 év, vagyis a cariprazine-hoz kapcsolódó kizárólagosság lejárta utáni időszak.

Címlapkép: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt