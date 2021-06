A világjárvány számtalan más terület mellett a logisztikában is új kihívásokat teremtett, gondolhatunk akár az e-kereskedelem térnyerésére, vagy a globális konténer- és chiphiányra. Mindeközben számos trend gyorsult fel az iparágban, kezdve a zöldlogisztikával, egészen a digitalizációig. Ezekkel az iparági trendekkel, a megváltozott környezettel, és jövő kihívásaival kapcsolatban beszélgettünk Barna Zsolttal, a WSZL ügyvezető igazgatójával, és a Waberer's operációs vezérigazgató-helyettesével, aki elmondta, hogy a vállalat többek között az e-kereskedelmi logisztikai területet szeretné továbbfejleszteni, amelyben akvizíció is elképzelhető, a cég pedig folyamatosan vizsgálja a lehetőségeket.

A piaci szereplők egy részének a várakozása az volt, hogy a Waberer’st feldarabolhatják, és akár értékesíthetik egyes részeit, például a nemzetközi fuvarozást. Az ön feladata pedig pont a két egység összekovácsolása. Akkor most melyik irányba halad a vállalat?

A Waberer’s International és a Waberer’s Szemerey Logisztika (WSZL) működésében lévő szinergiák kihasználása a cél. A Waberer’s csoport víziója egy olyan regionális logisztikai platform, amely kapcsolatot épít a schengeni országok, illetve Magyarország között, és képes komplex szolgáltatást nyújtani. Egy komplexebb, magasabb hozzáadott értékű szolgáltatás felé szeretnénk elmozdulni, és ebben stratégiai jelentősége van annak, hogy a két üzletág szorosabb együttműködése megtörténjen. Nem külön-külön szolgáltatásokról van szó, hanem egy magasabb szolgáltatásértékű portfólió értékesítéséről, amelyen belül vannak különböző logisztikai szolgáltatási lábak, és ha az ügyfél egy komplexebb szolgáltatási csomagot vesz igénybe, akkor az egyes lábak számára költséghatékonyabbá válnak. Ez egy merőben új koncepció a korábbihoz képest, ami azt is mutatja, hogy nem szeretnénk a vállalatot feldarabolni.

Ön szerint lehet külön-külön menedzselni, működtetni a fuvarozást és a logisztikát, kvázi lebegtetve egy későbbi eladást?

A cél az, hogy ez ne két külön szegmens legyen, hanem egy, aminek vannak különböző szolgáltatási ágai, illetve brandjei. A logisztikai szolgáltatások terén egyik oldalról ott van a WSZL, a saját flottás fuvarozás és a szállítmányozás, utóbbira pedig önálló brandet is szeretnénk létrehozni saját arculattal. Mindezek mellett a másik oldalon ott van a Waberer’s International által nyújtott nemzetközi fuvarozás. Ami viszont fontos, hogy az integráció az egésznek az alapja és mozgatórugója.

Ha már mozgatórugó: mi mozgatta a fuvarozást a járvány alatt, milyen termékek szállítása értékelődött fel a magyarországi és a nemzetközi piacokon?

Magyarországon azoknak a termékeknek a kiszállítása értékelődött fel a Covid hatására, amelyek elsősorban a védekezést szolgálják, mint a maszkok, védőfelszerelések, folyadékok, hőmérők, illetve az egyéb technikai, és orvosi eszközök. Ebben kiemelt szerepet töltött be a kormánnyal kötött együttműködésünk, amelynek keretében az Állami Egészségügyi Központ (ma már Országos Kórházi Főigazgatóság) által beszerzett védőfelszerelések kiszállítása és különböző pontokra történő eljuttatása, valamint raktározása történt. Ahogy a fertőzöttség nőtt az országban, előfeltöltéssel 2-3 héttel korábban már jelentős megbízást kapott a vállalatunk ezen eszközök kiszállítására, ami azt is jelentette, hogy csúcsidőben több mint 100 járművünk dolgozott azon, hogy ezek az eszközök eljussanak a védelmi pontokra.

Az első hullámban jellemző tömegfogyasztás-növekedésből fakadóan felpörgött még a tisztítószerek, higiéniai szerek, illetve az élelmiszerek szállítása is, amelyet ellensúlyozott az elektronikai termékek, és egyéb szórakoztatóipari termékek időlegesen alacsonyabb fogyasztása. Az elektronikai termékek esetében persze ez a tendencia a második, illetve a harmadik hullámra megváltozott és a kormány részéről tett minden egyes bejelentés hatással volt a kiszállítási volumeneinkre, nemcsak a korábban már említett alapvető élelmiszer- vagy FMCG termékek tekintetében, hanem az elektronikai és számítástechnikai eszközök forgását illetően is. A WSZL utóbbiban is érdekelt, hiszen vállalatunk végzi a Magyar Telekom komplett logisztikáját, így ezen időszakban megnövekedett volumeneket, a karácsonyi szezonnak megfelelő árumozgást kellett kezelnünk, csökkentett létszám mellett.

Nemzetközi szállítások tekintetében a tavaly márciusi sokkot döntően az autóipar leállása okozta, ami végül szeptembertől teljes kapacitással visszaállt, és ez volt jellemző a magyarországi partnereinkre is. A belföldi fogyasztáshoz hasonlóan a nemzetközi flották tekintetében is a consumer, illetve az FMCG termékek részaránya nőtt meg.

Az online kiskereskedelem, a járványhelyzet egyik nyertese. Ebben a szegmensben mennyivel nőtt a forgalmuk?

A nemzetközi flotta egyik meghatározó vevője az Amazon. Az e-commerce óriásnak nyújtott szolgáltatásunk éves szinten 15-16 százalékos növekedésben van, míg tavaly 20 százalék fölötti mértékben növekedett. Az európai piacon továbbra is dinamikusan növekszik az e-kereskedelem és az ehhez kapcsolódó fuvarozási igény, Magyarországon – hasonlóan az európai mintákhoz – jelentős megugrás volt tapasztalható.

Az FMCG területén az online kereskedelem részaránya részben a vendéglátóhelyek bezárása miatt növekedett, az elektronikai termékek esetében pedig jelentős változást okozott itthon az internethasználattal kapcsolatos kormánydöntés. Miután az internethasználat az iskolások számára ingyenessé vált, jelentősen nőtt a laptopok és más számítástechnikai eszközök online kereskedelme. A partnereinknél 20-25 százalékos növekedés volt tapasztalható az elmúlt hónapokban. Ez a növekedés kicsit stagnált az elmúlt időszakban, de az online kereskedelemnek jelentős hatása van a fogyasztók viselkedésére, emiatt a járványt követően már egy magasabb szinten alakul ebben a szegmensben a logisztikai tevékenységünk. Összességében mi is azt tapasztaltuk, hogy a Covid egyik fő nyertese az online kereskedelem volt.

Több iparágban panaszkodnak arra, hogy a pandémia enyhülésével egyre szűkösebbé válik a képzett munkaerő. Önök ebből mit tapasztalnak?

Speciális ez az iparág, mivel minket nem frissen érint a munkaerőhiány, hiszen a gépkocsivezető-hiány egész Európában komoly kihívások elé állítja a fuvarozókat. Nemcsak közúton, hanem akár kötöttpályás, illetve vízi úton történő szállítási alágazatoknál is nagyon komoly verseny folyik a járművezetőkért, a személyszállításról már nem is beszélve. Tekintettel arra, hogy a turizmushoz kapcsolódó személyszállítás Magyarországon az elmúlt évben lenullázódott, némi enyhülés volt tapasztalható a szakemberhiányban, viszont ez a helyzet már megszűnt, és a járművezetői jelentkezések száma is drasztikusan csökkent. A raktári szolgáltatásoknál a Waberer’s csoport ma Magyarországon piacvezető bérszintet és szolgáltatásokat nyújt a munkavállalóinak, ennek ellenére ott is tapasztaljuk a komolyabb versenyt.

A munkaerőhiány több iparágban masszív bérinflációt okoz, ebből a fuvarozásban és a logisztikában mit éreznek?

Tavaly a pandémia ellenére is jelentős béremelést hajtott végre a vállalat, amit ebben az évben tovább folytatunk, főként a fizikai munkavállalóknál. Arra számítunk, hogy ebben az évben két számjegyű béremelést tudunk végrehajtani, hogy megőrizzük a vállalat versenyképességét. A bérinfláció - hasonlóan az üzemanyag klauzulához - a legtöbb megbízónk esetében beépítésre került, és open book alapon a béremelkedés hatását a raktározási költségek tekintetében tudjuk érvényesíteni. A nemzetközi fuvardíjak - tekintettel a mobilitási csomag hatására - egész Európában hasonló mértékben nőnek. Minden versenytársunk ugyanazzal a bérinflációval néz szembe, így az árakba is folyamatosan épül be az emelkedő bérek hatása.

A járványt követő válság egyik hatása a globális konténerhiány. Ezt a Waberer’s is megérzi?

Rendkívül hektikussá vált a konténerforgalom Magyarországon, és kemény küzdelem folyik az üres konténerekért az exportpiacra dolgozó vállalatok körében. Mi a hektikus fuvarmegbízások darabszámában érzékeljük ezt a helyzetet, de a közúti fuvarozásban ez nem generál áremelkedést. A helyzet kezelése érdekében a Waberer’s képes arra, hogy az eszközparkját átforgatja, így, ha nem áll rendelkezésünkre kellő mennyiségű konténeres megbízás, akkor a vontatópark száraz pótkocsival vagy hűtő félpótkocsival végez élelmiszer- vagy más termékkiszállítási folyamatokat. Emellett a vállalat rendelkezik 50 darabos konténersasszé pufferkapacitással, melynek köszönhetően a hirtelen megugró kapacitásigény esetén ezek az eszközök konténeres munkát végeznek. A nemzetközi vasúti és vízi szállítási árak folyamatosan emelkednek, és a konténerhiányt még tovább tetézi a több esetben kimaradt hajó vagy a hajózási kapacitások mesterséges csökkentése, ami növeli a szállítási költségeket. Ez előbb-utóbb be fog épülni a kiskereskedelmi árakba.

Nem csak konténerből, de chipekből is globális hiány alakult ki, ez pedig több olyan iparágat is súlyosan érint, amelyeknek önök szállítják a termékeit.

Ez valóban így van, március-áprilisban elég hektikusan alakultak a gyártási kapacitások nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában. A legtöbb megbízónk esetében - ami az autóipari piacon a legnagyobb autóipari márkákat jelenti - előfordult, hogy a hét eleji gyártási kapacitásokhoz kötődő fuvarrendeléseket hét közben le kellett mondaniuk chiphiány miatt. A magyarországi termelés esetében is hasonló műszaklemondásokkal és erre való felkészüléssel szembesültünk. Most olyan hírek érkeznek, hogy a chiphiány legkevésbé tervezhető részén túl vagyunk, és mi is úgy látjuk, hogy május végén, illetve a júniusi időszakban ez a helyzet már kezd megoldódni, ezért arra számítunk, hogy nyáron egy kiegyenlítettebb megbízásállománnyal számolhatunk majd.

Több vasútvonal is épül Európában. Ez az önök üzletmenetét mennyiben befolyásolja, tudva azt, hogy terveznek intermodális szállítást?

Nagyon népszerű kérdés a zöldlogisztika és a zéró emisszió. A Waberer’s csoport is több zéró emissziós jármű tesztelését fogja elkezdeni ebben az évben, az LNG-s és az elektromos meghajtású járművek ebben az évben meg fognak jelenni a flottánkban. Sajnos azonban ezeknek a járműveknek a kihasználhatósága, illetve a kibocsátása nem teszi elérhetővé azokat a klímavédelmi célokat, amelyeket az EU rövid és középtávon kijelölt. Ezen célok eléréséhez az intermodális szállításnak nagyon fontos és komoly szerepe lesz, és mivel a vasúti szállítás költségszerkezete közelebb került a közúti áruszállításéhoz, ha valaki hosszútávon akar a piacon maradni, az nem kerülheti el, hogy foglalkozzon intermodális szállítással. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy stratégiailag belépünk ebbe a szegmensbe, a fogadtatás pedig vevői oldalról nagyon pozitív volt, és az első tesztszállítások júliusban el is indulnak.

Milyen új iparágak, termékek és partnerek érhetők el az intermodális szállítással?

Eddig is minden iparágban ott voltunk, így nem az általunk szállított termékportfólió növekszik, hanem a mi saját termékportfóliónk. Egyes megbízók folyamatosan követelményként terelik át intermodális szállításra a korábbi közúti szállításokat, amely miatt korábban versenyhátrányban voltunk. Az elektronikai iparágban például nagyon komoly elvárás, hogy a szállítások 20-30 százalékát folyamatosan intermodális szállításokra kell átterelni, és ez a megbízásállomány a közútról esik ki. A vállalat növekedésének egyik kulcsfontosságú pontja, hogy ezeket a megbízásokat magánál tudja.

Az Audi Hungaria a Waberer’s egyik fontos partnere. Mennyire biztos ez az együttműködés közép- és hosszú távon?

Nem titok, hogy az egyik legfontosabb stratégiai partnerünk a győri Audi Hungaria. A motorgyárral a kapcsoltunk 1994-re nyúlik vissza, a győri gyár indulási évére. Ez idő alatt a kapcsolatunkat sikerült új alapokra helyezni a 2019-es inhouse logisztikai szolgáltatásunkkal. Jelenleg nagyon bíztatóak a hosszabbítással kapcsolatos tárgyalások.

Rendszeresen elhangzó buzzword számos iparágban a mesterséges intelligencia, a robotizáció és az automatizálás. A szállítmányozásban, logisztikában mennyire vannak ezek jelen?

A mesterséges intelligencia a szoftvert és az automatizációt tekintve a vállalat életében 2018 óta hangsúlyosan jelen van, hiszen azóta használjuk az SAP rendszerét. Ez lehetőséget adott arra, hogy a nemzetközi folyamatainkat teljes mértékben digitalizáljuk, illetve különböző AI információk segítségével online módon kövessük annak minden rezdülését, ez pedig nagymértékben segítette a struktúraváltást a nemzetközi flottánknál.

A belföldi üzletágban a megbízói szerződések jelentősen befolyásolják, hogy mennyire tudunk automatizálni, hiszen egy 2-3 éves logisztikai szerződés nagyon nehezen teremt alapot arra, hogy megtérüljenek ezek a beruházások. Jelen pillanatban a magyarországi bérszínvonal alapján az ilyen automatizálási projekteknek a megtérülése 15 év fölött van, tehát valójában csak a stratégiai partnereknél térülhetnek meg, a Magyar Telekommal például több éve folyamatosan dolgozunk raktár-automatizálási és optimalizálási projekteken, illetve innovációs fejlesztéseken. A megtérülési időre visszatérve viszont azt is hozzá kell tenni, hogy a már említett bérinfláció ezt a megtérülési időt folyamatosan csökkenti. A raktári automatizálási folyamatok jelenleg lassabban működnek, mint egy emberi kéz által irányított folyamat, ezért ezeknek a megtérülése ugyancsak elnyújtott. Viszont itt jön képbe az 5G technológia, amely alkalmassá teszi ezeket az eszközöket a gyorsabb működésre.

A biztonságoz közlekedés tekintetében is nyitottunk a mesterséges intelligencia alapú sofőrmonitorozó megoldások felé, amely valós időben képes detektálni a balesetet kiváltó okokat. A roboGaze szoftvere például nyomon követi a kétkezes kormánytartást, a biztonsági öv használatát és pihenésre szólítja fel a vezetőt, ha túlságosan fáradtnak érzékeli és ezeket az információkat a fuvarszervezők is egyből látják.

Mi most a trendi a logisztikában? Milyen technológiákat alkalmaznak a világ vezető logisztikai vállalatai, mi az iparági best practice?

A best practice-ben az első és legfontosabb lépés a környezetterhelés csökkentése a járművek, a raktári, és a logisztikai folyamatok tekintetében, részben optimalizáláson keresztül megvalósítva. Éppen ezért az egyik legfontosabb best practice azoknak az irányító motoroknak a fejlesztése, amelyek optimalizálják az eszközök mozgását és csökkentik az ezzel járó környezetterhelést, amely által végül a logisztikai vállalat költségei is csökkennek, ezen keresztül pedig a megbízó költségei is. A másik fontos szempont a rugalmasság növelése. Korábban a rugalmasságot a logisztikai szolgáltatók alapvetően a létszám emelésével tudták növelni. Ezzel szemben most a folyamatok elemzésével, illetve a felesleges idők kiszűrésével lehet folyamathatékonyságot és rugalmasságot növelni. Persze vannak nagyon trendi témák, mint alternatív eszközök használata, drónok, elektromos robogók, amivel minden cégnek foglalkozni kell, de az elsődleges az, hogy hogyan szervezi a logisztikai szolgáltató az eszközeit, és hogyan tudja minél jobban kihasználni ezek, illetve a munkatársai erőforrásait.

Magyarország logisztikai versenyképessége előkelő helyen szerepel Európában, ezáltal a mi versenyképességünk is az élmezőnyben van. Ezt az is alátámasztja, hogy több olyan platform jellegű megbízásunk van, amelyek nemcsak magyarországi kiszolgálást végeznek, hanem a régióban, a Balkán, illetve Ausztria, Csehország, Szlovákia logisztikai kiszolgálását is magyarországi központtal végzik. Ezáltal a hazai logisztikai szolgáltatások versenyképessége legalább olyan minőségű vagy talán jobb is, mint az európai versenytársaké. Az elmúlt időszakban a nemzetközi fuvarozási szolgáltatásainkban jelentős változás, hogy annak minősége iparági szintű, vagy a fölötti szolgáltatást tesz lehetővé, ami megkülönböztet minket a kelet-európai versenytársaktól.

Az új tulajdonosok, Jelinek Dániel és a Wáberer György logisztikai és ingatlanpiaci eszközei hogyan kapcsolódnak a Waberer’shez, illetve az új tulajdonosok és a Waberer’s eszközei közti szinergiahatásokat hogyan lehet kiaknázni?

Az egyik nagy lehetőséget az Indotek csoport és a Waberer’s csoport között a hatalmas ingatlan portfólió adja, mivel így rugalmasan tudunk raktározási, illetve logisztikai platformot biztosítani az ügyfeleinknek nemcsak Magyarországon, hanem a régióban bárhol.

A BILK hogyan kapcsolódik a Waberer’shez, saját logisztikai egységként kezelik?

A BILK Magyarország legnagyobb logisztikai központja, aminek a stratégiai bérlője a WSZL. Itt jelenleg majdnem 100 ezer négyzetméter raktárkapacitással rendelkezünk, és a BILK adja a magyarországi logisztikai szolgáltatásaink bázisát. Innen indul ki a hazai gyűjtő-terítő rendszerünk, ami a fresh food termékeink hazai ellátását jelenti, a szárazáru tekintetében pedig az elektronikai és FMCG termékek hazai ellátását foglalja magába. A WSZL domináns szereplő a hazai logisztikai piacon, és a BILK, mint központ, a hazai élelmiszer-ellátás 20-30 százalékáért felel.

Jelenleg mekkora a WSZL logisztikai portfóliója, és mekkora bővítést terveznek?

A szolgáltatók általában a raktárkapacitás alapján határozzák meg a portfóliót. Jelenleg a WSZL 320 ezer négyzetméter raktár felett diszponál, ami hazai viszonylatban igen tekintélyes. Magyarországon 800 járművet üzemeltetünk, mintegy ezer gépjárművezetővel, míg a második legnagyobb szolgáltatónak 80 autója van. A terveink között az szerepel, hogy a nagyobb hozzáadott értékű szolgáltatások arányát kívánjuk növelni, tehát nem elsősorban a hazai fuvarozási szolgáltatásainkat, hanem az ahhoz kapcsolódó logisztikai disztribúciós feladatokat. A WSZL növekedési üteme évente 8-10 százalék, ehhez hozzájárult a hazai gazdasági növekedés, illetve a WSZL piaci potenciálja is. Továbbra is ezt az ütemet szeretnénk tartani.

Terjeszkedés szempontjából mely lokációk kulcsfontosságúak a régióban? Hova érdemes most logisztikai bázist tervezni?

A nemzetközi megbízók megkeresései alapján magyarországi központtal elsősorban balkáni országokat, illetve Szlovákiát, Csehországot, és Ausztriát lehet jól és hatékonyan kiszolgálni.

Több fontos partnert is megszerzett a Waberer’s az élelmiszeripari vállalatok közül. Tervezik, hogy tovább terjeszkednek ebben a szegmensben?

Az a szinergia, amit a megbízóink közötti transzferrel a WSZL tud nyújtani, jelentős pozitív hatást gyakorol a megbízóink kereskedelmi képességére és piaci helyzetére is. A WSZL ma már nemcsak logisztikai szolgáltató Magyarországon, hanem egy nagyon jó platform, ami összeköti a nagykereskedőket, a kiskereskedőket, illetve a megbízókat egymással. Olyan projekteket tudunk indítani, amelyek által mind a két oldal hatékonyabban tudja elvégezni a termékek értékesítését a hazai piacon, ez pedig egy öngerjesztő folyamat. Minél több megbízónk van az egyik oldalon, minél több kis- és nagykereskedővel szerződünk, annál nagyobb mértékben növekszik a hatékonyság. Tekintettel arra, hogy más hazai szolgáltatónak nincs olyan méretű hálózata, mint nekünk, ezért továbbra is sikeresen tudunk növekedni és fejlődni.

Tőzsdén jegyzett cég a Waberer’s, az ESG pedig fő szempont a befektetőknél. Mit tesznek azért, hogy ezen a területen is bizonyítsanak?

A WSZL és a Waberer’s International is a fenntartható befektetéseket tartja szem előtt. Magyarország legnagyobb nehézgépjárművet számláló flottája a Waberer’s csoportnál van. Legutóbbi 12 milliárdos beruházásunknál, kiemelt szempont volt, hogy az eszközpark cseréjével újabb szintet lépjünk, méghozzá a „Step E” kategóriába, vagyis az Euro 6 környezetvédelmi szabványoknak megfelelő, legfrissebb technológiát szeretnénk képviselni. Ez nemcsak a károsanyag-kibocsátás és az üzemanyag megtakarítás szempontjából fontos, de a gépjárművezetőinknek – a munkakörülményeket illetően – a legmagasabb komfortfokozatot szeretnénk nyújtani.

Már az idei évben munkába fognak állni az alternatív meghajtású autóink. A vállalatunknál házon belül alkalmazott különböző aktivitások, oktatások a környezettudatos szemlélet felé, mind-mind olyan törekvések, hogy a zéró kibocsátást mihamarabb elérjük.

A környezettudatos döntések mellett a társadalmi szerepvállalás épp annyira része a cégcsoport életének. Például a Máltai Szeretetszolgálattal közel 1 éve kötöttünk stratégiai együttműködést és az Országos Gyermekmentő Szolgálattal is évek óta szoros a viszonyunk, hiszen mindig is elsődleges volt számunkra a gyerekek, a jövő generációinak támogatása, ahogy az is, hogy jó példát mutassunk. De amire a leginkább büszke vagyok, hogy az egymásra és a környezetünkre való odafigyelés a pandémia alatt még inkább felértékelődött vállalatunknál, egymást érték a különböző felajánlások nem csak a partnereink részéről, hanem saját munkavállalóink által is, amiket örömmel támogatunk.

Van olyan árutípus, aminek a szállításával, logisztikájával szívesen foglalkoznának, de jelenleg még nem végzik? Vagy olyan, amit nem szállítanak, raktároznak, de nem is szeretnének?

Mi egy szolgáltató cég vagyunk, az a koncepciónk, hogy amit a piac megfizet, és amire igény mutatkozik, azzal foglalkozunk. Szeretnénk növelni a szortimentet, minél szorosabban kapcsolódni egy vállalathoz, ezáltal közösen fejlődni, ezért képesnek kell lennünk a nemzetközi piacon a hagyományos szárazáru-szállítás mellett egyéb speciális termékek szállítására is. Erre vonatkozóan komoly lépéseket tettünk: a vállalat ma már képes hűtött, fagyasztott termékeknek az európai piacra történő eljuttatására is, de emellett szeretnénk speciális szállítási feladatokban is részt venni. Belföld esetében jelenleg is széles a szortiment, szinte mindent szállítunk, ami logisztikai piacot generál. Ha valamit mondanom kellene, amivel a vállalat jelen pillanatban nem kíván foglalkozni, az a tömegáruk, a szóródó poráruk.

Gondolkodnak logisztikai akvizícióban? Ha igen, milyen irányba terjeszkednének?

Igen, folyamatosan vizsgáljuk a lehetőségeket, az egyik irány, hogy az e-commerce területet szeretnénk továbbfejleszteni. A vállalat jelenleg is nyújt házhoz szállítást és e-commerce szolgáltatásokat, viszont ennek mértéke nem jelentős a versenytársakhoz képest. Ez felveti azt a kérdést, hogy esetleg ebben a szegmensben akvizícióval fejlődjünk. A másik oldalról a regionális logisztikában történő fejlesztéseink indukálhatnak régióban történő logisztikai szolgáltató-vásárlást. Továbbra is a balkáni országokban, illetve Szlovákiában vizsgálunk akvizíciós lehetőségeket, folyamatosan érkeznek hozzánk akvizíciós hírek, és megkeresések. Folyamatosan a csőben van 4-5 lehetőség, de hogy melyikből lesz üzlet, azt egyelőre nehéz megmondani.

Címlapkép: Waberer's