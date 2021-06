Ennél a nyugdíjszolgáltatónál már a kriptovaluták is elérhetők lesznek, mások is követhetik a példájukat

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az egyéni befektetők már számos platformon keresztül vásárolhatnak maguknak kriptovalutát a saját kockázati igényeiknek megfelelően. Az azonban egyáltalán nem jellemző még, hogy erre nyugdíjalapoknál is lenne lehetőség, de úgy tűnik, hogy itt is változások zajlanak. Az Egyesült Államokban a ForUsAll nevű 401(k) nyugdíjszolgáltatónál júliustól már arra is lesz lehetőség, hogy a megtakarítók a pénzük egy részét kriptovalutákba fektessék.