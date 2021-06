Most kell eladni? Megvan a teljes együttállás a részvénypiaci zuhanáshoz

Az elmúlt hónapokban a Morgan Stanley fundamentális elemzői egyre pesszimistábbakká váltak a részvénypiacokra, ami pár napja teljesedett ki, amikor is a vezető részvénypiaci stratéga, Michael Wilson közölte, hogy messze túl nagy az optimizmus a piacokon. Miközben a vállalati profitok csak lassan emelkednek, az előretekintő P/E ráták túlságosan magasak, becslései szerint a jelenlegi szintekről mintegy 15 százalékkal zsugorodhatnak az értékeltségi szintek. A Morgan Stanley stratégája szerint, aki most talán a leginkább pesszimistább személy a Wall Streeten, a profitvárakozások felülvizsgálata nem fogja tudni ellensúlyozni az árazási szintek csökkenését, így a következő 6 hónapban 10-15 százalékos korrekció várható.

Úgy tűnik, hogy a fundamentális elemző pesszimizmusa átragadt a technikai elemzőkre is a Morgan Stanley-nél, a bank vezető európai stratégája, Matthew Garman elmondta, hogy olyan történt, ami az elmúlt 30 évben mindössze öt alkalommal fordult elő, hogy a Morgan Stanley mind az öt időzítési indikátora egyszerre adott eladási jelzést. És nem csak ez jelez, de a Morgan Stanley kombinált piaci indikátora is (amely már március óta az eladás-tartományban tartózkodik) új történelmi csúcsot ütött, megdöntve az előző, 2007 júniusi rekordját.

Garman szerint mindössze egyetlen egyszer fordult elő, hogy egy „full house” eladási jelzés után emelkedni tudtak a részvénypiacok, mégpedig 2017 februárjában. Előzőleg 1990 márciusában, 1992 májusában és 2007 júniusában volt ilyen együttállás, az ezt követő fél évben átlagosan 6 százalékot esett az MSCI Europe index.

Mindezen baljós jelzések ellenére a Morgan Stanley egyelőre nem ajánl fejvesztve eladást az ügyfeleinek a részvényekre.

Ennek pedig egy oka van, hogy vannak olyan sztorik, mint az AMC, a GameStock, vagy a Bed Bath, ezek miatt a mémrészvények miatt pedig fogalmuk sincs, hogy mi folyik a piacon. Csak bíznak benne, hogy ez is egy olyan időszak lesz, mint 2017, amikor is a masszív eladási jelzést nem követte részvénpiaci zuhanás. A piacok ellenállóképessége több tényezőnek volt akkor köszönhető, egyrészt

erős EPS-növekedés jellemezte az időszakot a vállalatoknál

a gazdasági ciklus elején jártunk

tőkebeáramlás jellemezte az EU-t

a hangulat általánosságban nem volt optimista

erős volt a felvásárlási és fúziós aktivitás.

Ezek többsége most is fennáll, kivéve hogy a hangulat most inkább optimista. Bár a részvénypiacokon általánosságban kedvezőtlenebb a hozam/kockázat-arány most, a Morgan Stanley stratégája szerint az európai részvények felülteljesíthetik a globális piacokat. Hozzáteszik, hogy az eladási jelzések ritkán látott együttállása a defenzív részvényeket is nyomás alá helyezheti, de a ciklikus szektorok még nagyobb ütést kaphatnak. Ha megnézzük a ciklikus és a defenzív részvények relatív teljesítményét a hasonló esetekben, a ciklikus papírok átlagban 12 százalékkal teljesítették alul a defenzív papírokat. Ez még 2017 során is fennállt, amikor a részvénypiacok emelkedtek a masszív eladási jelzések ellenére, 2017 februárja és júniusa között a ciklikus papírok 6 százalékkal teljesítették alul a defenzív részvényeket.

Nem a Morgan Stanley indikátorai jelentik az egyetlen intő jelet, a ZeroHedge szerint Kínára is érdemes figyelni a hitelezési folyamatok miatt. A Kína felől érkező adatok alapján a ciklikus részvények felpattanása túlfeszített lehet, a hitelimpulzus negatívba fordult, ami a múltban jó indikátor volt az európai ciklikus részvények teljesítményére. Hasonlóképpen a ciklikus és a defenzív részvények relatív teljesítménye szorosan követte a kínai 10 éves kötvényhozam alakulását, ami most 2020 szeptembere óta nem látott mélyponton áll, ami éles kontrasztot jelent a ciklikusok teljesítményéhez képest.

Mindent összevetve a fő kérdés, hogy vajon melyik időszakot követjük most? Az egyetlen egyet, 2017-et, amikor a Morgan Stanley eladási jelzéseinek ilyen mértékű együttállását nem követte a piacok zuhanása, vagy hasonló lesz a helyzet, mint 1990-ben, 1992-ben, vagy 2007-ben, amikor nem volt jó vége a történetnek - teszi fel a kérdést a ZeroHedge.

Címlapkép: Shutterstock

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.