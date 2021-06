Edison: még többet ér a 4iG

Újabb, részletes elemzéssel jelentkezett a 4iG részvényeit már korábban is követő Edison Research, az elemzőház átdolgozta a modelljét, és már számolnak korábban bejelentett akvizíciók hatásaival, aminek köszönhetően megemelték a magyar vállalat bevételére és eredményére vonatkozó előrejelzésüket, és a 4iG részvényeire vetített nettó jelenérték-várakozást is.

Megemelt várakozás

Frissítette a 4iG-re vonatkozó modelljét az Edison Research:

a 2021-es bevételvárakozást 33 százalékkal 82,7 milliárd forintra emelte az Edison, az EBITDA-várakozást 59 százalékkal 8,9 milliárd forintra emelték, ezek alapján 10,8 százalékos EBITDA-marzs adódik. Az adózott eredményre vonatkozó várakozást az Edison a korábbi 4-ről 37 százalékkal 5,5 milliárd forintra emelte.

Módosultak a 2022-re vonatkozó várakozások is: a bevételvárakozás 32 százalékkal 93 milliárd forintra emelkedett, az EBITDA 7-ről 9,9-re, az adózott eredmény 5-ről 6,7 milliárd forintra módosult.

A 2023-as várakozásokban 102,4 milliárd forint bevétel, 10,6 milliárd forint EBITDA és 7,1 milliárd forint adózott eredmény szerepel.

A várakozásokban még nem szerepelnek a DIGI száma, az a tranzakció csak az idei harmadik negyedévben zárulhat le. A DIGI tavalyi számai alapján a tranzakció 70 milliárd forint bevételt és 19 milliárd forint EBITDA-t tehet hozzá a 4iG Csoport eredményéhez, ez alapján a csoportszintű 2021-es bevétel 153, az EBITDA pedig 28 milliárd forint lehet, ami alapján 18 százalékos EBITDA marzs adódik.

Jönnek az akvizíciók

Az Edison elemzéséből az is kiderül, hogy mekkora bevétel- és EBITDA-hozzájárulással számol a már bejelentett akvizíciókból a 2021-es üzleti évre:

A Rotors & Cams 968 millió, a Spacenet 2,6 milliárd, a Poli Computer 1,47 milliárd, a Hungaro DigiTel 2,1 milliárd, a DIGI pedig 17,5 milliárd forinttal járulhat hozzá a 4iG Csoport bevételeihez (az egész éves bevétel ennél magasabb). Az előbb felsorolt cégek EBITDA-hozzájárulása összesen 6,6 milliárd forint lehet (az egész éves EBITDA ennél magasabb).

Az Edison szerint alulértékelt a 4iG

Az Edison szerint továbbra is alulértékelt a 4iG, a 2021-es eredménnyel kalkulált P/E ráta 10,5, az EV/EBITDA pedig 6,1, ez pedig az elemzőház szerint nem tükrözi sem a 4iG-nél már lezajlott transzformációt, sem pedig a növekedési lehetőségeket. Az Edison két megközelítést (peer group árazási szorzó, DCF modell) alkalmaz, azok alapján jelentős diszkonton forognak a 4iG papírjai a régiós szektortársakhoz képest, és az Edison által kalkulált, részvényenként 1 237 forintos nettó jelenértékhez képest is. A DIGI potenciális felvásárlása hatással lesz a 4iG tőkestruktúrájára és árazására is, az akvizíció pedig platformot nyújt majd a 4iG régiós terjeszkedéséhez.

A nettó jelenérték (NPV) számításban az Edison a korábban vártnál alacsonyabb középtávú növekedéssel és alacsonyabb EBITDA-marzzsal számolt, ennek a hatását ellensúlyozta az, hogy a súlyozott átlagos tőkeköltséget (WACC) a korábbi 10,2-ről 8,2 százalékra csökkentették, így a korábbi 1 005 forint helyett 1 237 forint lett az NPV, amely közel duplája a mostani árfolyamnak.

A másik megközelítésben a 4iG-t a legközelebbi szektortársakkal vetette össze az Edison. Mivel Magyarországon nincsen megfelelő peer, ezért a hasonló régiós és európai vállalatokkal történt az összehasonlítás. A4iG részvényei minden fontosabb árazási mutató alapján diszkonton forognak a szektortársak átlagához képest, EV/sales alapon 43, EV/EBITDA alapon 38, P/E alapon pedig 45 százalékos a diszkont a szektortársak árazási átlagához képest.

Esik az árfolyam

A 4iG befektetői kissé negatívan reagáltak az Edison elemzésére, a 4iG árfolyama ma 0,3 százalékot esett, idén 2,4 százalékot veszített az értékéből.