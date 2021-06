Ki, mire költi a pénzét - Ezek a milliárdosok jártak eddig az űrben, vagy terveznek űrutazást

Az Amazon alapítója, Jeff Bezos júliusban indul az űrbe, de nem ő az első milliárdos űrhajós, és nem is ő lesz az utolsó, viszont ő lesz az első, aki saját űrhajóval megy. Jeff Bezos hétfőn jelentette be, hogy július végén a Blue Origin nevű cégének űrhajójával repül az űrbe. A július 20-ra tervezett repülésre mindössze két héttel azután kerül sor, hogy Bezos lemond az általa 1994-ben alapított e-kereskedelmi óriás, az Amazon vezérigazgatói posztjáról. Ezzel az alkalommal Bezos - aki jelenleg a világ második leggazdagabb embere - lenne az első az "űrmilliárdosok" közül, aki személyesen látogatna el a világűrbe. Bezos azonban nem az első, és messze nem az utolsó milliárdos űrhajós. A Forbes összegyűjtött azokat a milliárdosokat, akik már jártak az űrben, vagy hamarosan indulnak oda.

Milliárdosok, akik már jártak az űrben

Charles Simonyi

Mikor: 2007 áprilisában, és 2009 márciusában

2007 áprilisában, és 2009 márciusában Hol: Nemzetközi Űrállomás

Nemzetközi Űrállomás Hogyan: Orosz Szojuzzal a Space Adventures segítségével

Charles Simonyi - aki a Microsoft Office első verzióit készítette - volt az első milliárdos, aki eljutott az űrbe, és ő az egyetlen, aki már kétszer is járt ott. A magyar származású szoftverfejlesztő 1981-ben, a Microsoft 40. alkalmazottjaként csatlakozott a céghez, és 2002-ig maradt ott, majd 2017-ben csatlakozott újra, amikor korábbi munkaadója felvásárolta új cégét, az Intentional Software-t. A technológiai óriástól való távolléte alatt Simonyi a Space Adventures űrturisztikai cégen keresztül két alkalommal is eljutott a Nemzetközi Űrállomásra, ami együttesen mintegy 60 millió dollárjába került. Simonyi a Forbesnak adott 2015-ös interjújában beszélt erről az élményről:

90 percenként látod a tavaszt, látod az őszt, látod az Északi-sarkot, látod a trópusokat, látod az éjszakát, látod a nappalt

Forrás: Bill Ingalls/NASA via Getty Images

Guy Laliberté

Mikor: 2009 szeptemberében

2009 szeptemberében Hol: Nemzetközi Űrállomás

Nemzetközi Űrállomás Hogyan: Orosz Szojuzzal a Space Adventures segítségével

Az egykori tűzköpő utcai előadóművész Guy Laliberté azután gazdagodott meg, hogy 1984-ben társalapítója lett a Cirque Du Soleil szórakoztatóipari vállalatnak. A kanadai vállalkozó nemzetközi üzletté fejlesztette a céget, majd végül 2009-ben több hónapos szünetet tartott, hogy felkészüljön a Nemzetközi Űrállomásra való misszióra. A jegyért 35 millió dollárt fizetett, és ez volt a Space Adventures utolsó privát űrrepülése több mint egy évtizedig.

Gyakorlatilag egy autóbaleseten mész keresztül. Amint földet értünk, azonnal vissza akartam menni oda, és újra megtenni az utat

- mondta a leszállásról.

Forrás: Getty Images

Milliárdosok, akik a közeljövőben mennek az űrbe

Jeff Bezos

Mikor : 2021 júliusában

: 2021 júliusában Hol : Kármán sor

: Kármán sor Hogyan: A Blue Origin féle New Sheparddal

A Blue Origin 2000-es megalapítása óta Bezos, a világ második leggazdagabb embere 7,5 milliárd dollárt pumpált saját pénzéből az űrkutatási vállalatba a Space Capital adati szerint. Bezos hétfőn jelentette be, hogy öccsével, Markkal együtt utasai lesznek a cég első, legénységgel végrehajtott űrrepülésének, amelyet július 20-án indítanak, alig két héttel azután, hogy hatályos lesz az Amazon vezérigazgatói posztjáról történő lemondása. Bezos a tervek szerint több mint 60 mérfölddel a Föld felszíne felett lépi majd át a Kármán-vonalat, a világűr nemzetközileg elismert határát, mielőtt leszállna.

Ötéves korom óta arról álmodom, hogy elutazom az űrbe

- írta Bezos egy június 7-i Instagram-bejegyzésben.

Forrás: Matthew Staver/Bloomberg via Getty Images

Jared Isaacman

Mikor : 2021 szeptemberében

: 2021 szeptemberében Hol : Geocentrikus pálya

: Geocentrikus pálya Hogyan: SpaceX Dragon űrhajó

Jared Isaacman, a fizetésfeldolgozással foglalkozó Shift4 Payments alapítója és vezérigazgatója egyben repülésmániás is - repült már légi bemutatókon, és szórakozásból vadászrepülőket is vezet. Isaacman most a világ első, kizárólag civilekből álló űrrepülőgép-missziójának parancsnoka lesz. A milliárdos megvásárolta mind a négy helyet a SpaceX által üzemeltetett repülés fedélzetén, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a St. Jude Gyermekkórházra; a kiválasztott legénység tagjai között van Hayley Arceneaux, aki gyermekkori rákbetegség túlélője.

Yusaku Maezawa

Mikor : 2021 decemberében és tervezetten 2023-ban

: 2021 decemberében és tervezetten 2023-ban Hol : Nemzetközi Űrállomás és a Hold körül

: Nemzetközi Űrállomás és a Hold körül Hogyan: Orosz Szojuz űrhajóval a Space Adventures segítségével és a SpaceX Starshippel

A japán milliárdos Maezawa a Zozotown megalapításával szerezte vagyonát, amely egy időben hazája legnagyobb online divatáruháza volt. 2018-ban Elon Musk, a SpaceX vezetője bejelentette, hogy Maezawa lesz az első magánügyfele, aki a Hold körül repül. Az év elején a vállalkozó egy újabb űrutazási célponttal bővítette terveit: a Space Adventures révén most ő lesz az első űrturista, aki Laliberté 2009-es látogatása óta ellátogat a Nemzetközi Űrállomásra.

Forrás: Alessandro Di Ciommo/NurPhoto via Getty Images

Richard Branson

Mikor : 2021 végén (pontos időpont még nem ismert)

: 2021 végén (pontos időpont még nem ismert) Hol : Körülbelül 55 mérfölddel a Föld felszíne felett

: Körülbelül 55 mérfölddel a Föld felszíne felett Hogyan: Virgin Galactic Unity űrhajó

A folyamatos kudarcok azt jelentik, hogy Bezos megelőzi Bransont, mint az első "űrmilliárdos", aki eljutott a világűrbe. Branson a tervek szerint utas lesz a Virgin Galactic harmadik rakétával hajtott tesztrepülésén, amelyről Michael Colglazier vezérigazgató korábban azt mondta a befektetőknek, hogy a tervek szerint idén márciusban indítják el. Az első ilyen repülés végül májusban fejeződött be; Branson repülése, a Virgin Galactic tesztrepülés-sorozatának harmadik állomása a tervek szerint még idén lesz. A repülések során az utasok mintegy 55 mérfölddel a Föld felszíne fölé jutnak, ami megfelel az FAA űrrepülés definíciójának. A tesztrepülések sorozatának befejezése után a vállalat kereskedelmi szolgáltatása megkezdi működését. Már több mint 600 utas, köztük Angelina Jolie és Tom Hanks is foglaltak jegyet. Néhányan több mint egy évtizedet vártak a jegyvásárlás óta.

Forrás: Rob Kim/Getty Images

Sergey Brin

Mikor : -

: - Hol : Nemzetközi Űrállomás

: Nemzetközi Űrállomás Hogyan: a Space Adventures segítségével, a jármű egyelőre ismeretlen

2008-ban a Google társalapítója, Sergey Brin a Space Adventures befektetője lett egy 5 millió dolláros letét révén, amelyet egy jövőbeli űrrepülésre lehetett felhasználni. Míg a Space Adventures idén újraindítja magánrepüléseit a Nemzetközi Űrállomásra, a milliárdos Maezawa indulásával, az nem világos, hogy Brin tervez-e hasonlót, vagy hogy mikor megy fel.

Forrás: Kelly Sullivan/Getty Images for Breakthrough Prize

Tyler és Cameron Winklevoss

Mikor : -

: - Hol : Szuborbitális űr

: Szuborbitális űr Hogyan: Virgin Galactic űrhajó

A Winklevoss ikrek azon több száz utas között vannak, akik a Virgin Galacticon keresztül foglaltak kereskedelmi űrrepülésre jegyet, bár ők az egyetlen (nyilvánosan közzétett) ügyfelek, akik bitcoint használtak a vásárláshoz. A kriptovalutával 2014 januárjában egy páros jegyet vásároltak, amelyek darabonként 250 000 dollárnak megfelelő összegbe kerültek. A jelenlegi kereskedési árfolyamok alapján az általuk elköltött bitcoin ma több mint 10 millió dollárt ér.

Forrás: Justin Sullivan/Getty Images

Címlapkép: NASA/Getty Images