Kiszabadult a szellem a palackból, berobbant az infláció: mi ilyenkor a teendő?

Az infláció egyike azoknak a gazdasági kifejezéseknek, amelyekről sokan csak annyit tudnak, hogy félni kell tőle. Kicsit mélyebbre menve tudhatjuk még, hogy az infláció az idő múlásával a pénzünket "emészti fel", és hogy a mindennapi termékek és szolgáltatások magasabb árainak formájában jelentkezik számunkra. Ami szintén kézenfekvő, de nem feltétlenül magától értetődő jelenség az nem más, mint hogy az inflációtól való félelem pánikszerűen negatív reakciókat is kiválthat a részvénypiacokon, elég például a májusban tapasztalt komoly eladási hullámra gondolni. Egyes szakértők szerint azonban ez lehet, hogy rossz reakció az inflációs hírekre, ezeknek a véleményeknek járunk utána cikkünkben.

Milyen tényezők hajtották fel az inflációt?

Májusban a fogyasztói árindex (CPI), amely az alapvető termékek és szolgáltatások, mint például az élelmiszer, a lakhatás, a közlekedés és az orvosi ellátás országos átlagárát méri, éves szinten 5 százalékkal emelkedett az Egyesült Államokban - ezzel 2008 augusztusa óta a legnagyobb mértékű növekedésről beszélünk. Ezzel párhuzamosan már az áprilisi 4,2 százalékos inflációs ráta is komoly meglepetést okozott a tengerentúlon, erre most a májusi adat is magasabb lett a vártnál: a szakemberek 4,7 százalékos rátára számítottak, ehhez képest

a hatóságok csütörtök délután 5 százalékos adatot közöltek.

Többek között a koronavírus átvészelésének érdekében véghez vitt gigantikus mértékű fiskális és monetáris élénkítés apropóján indult be a komoly árrobbanás, ami egyébként nem csak a tengerentúlon, de Európában is a legaktuálisabb témák egyike jelenleg. Aleksandar Tomic, a Boston College stratégiai, innovációs és technológiai dékánhelyettesének megfogalmazása szerint az amerikai jegybank nagy volumenű pénznyomtatása egy olyan vészterhes időszakban adott lehetőséget a polgároknak a költekezésre és tartotta fenn valamennyire mesterségesen a keresletet, amikor a kínálat a termelési lehetőségek csökkenése, a munkaerőhiány és például a szuezi-csatorna ideiglenes blokádja miatt igencsak beszűkült.

Áprilisban és májusban pedig egyre több és több jele lett a berobbanó inflációnak. Az amerikai munkaügyi statisztikai hivatal (BLS) adatai például azt mutatták, hogy áprilisban a nyitott álláslehetőségek és a munkahelyeiken felmondók száma egyaránt a valaha mért legmagasabb szintet érte el.

Tehát nagy az aktivitás, fókuszban a tehetségkeresés és nagy az önbizalom, ezért mondanak fel az emberek

- vélekedett Tomic.

...és ezzel párhuzamosan előbb-utóbb a bérek is emelkedni kezdenek. Ezúttal az infláció minden oldalról érkezik

- foglalta össze a szakember.

Mindezek mellett komoly figyelmeztető jelzés lehet az arany árfolyamának alakulása is, a nemesfém ugyanis hagyományosan az egyik legbiztonságosabb, infláció elleni menekülőeszközként van számon tartva a befektetők körében. Ahogy arra a nemrég elkészült, aranybányász cégekkel foglalkozó szektorelemzésünkben is rámutattunk, kimondottan jó teljesítményt láthattunk a mögöttünk álló hónapokban a sárga nemesfémnél, április eleje óta már 11 százalékot emelkedett a jegyzés.

Ilyen körülmények között adódhat a kérdés, hogy mit érdemes tennie, hogyan érdemes gondolkoznia a helyzetről annak az egyszeri befektetőnek, aki már elég magas kitettséggel rendelkezik részvényekben és hosszú távra tervezi a tőkepiaci "jelenlétét"

- azaz érdemes-e ilyenkor eladni és újabb belépési pontot keresni később, vagy struccmadárként a fejet a homokba dugva előtérbe kerülhet a buy-and-hold stratégia?

Ezzel a témával kapcsolatban közlünk most néhány elemzői hozzáállást és szemléletes grafikont, természetesen a teljesség igénye nélkül.

Menekülni kéne az infláció elől?

Ha gyorsan növekvő inflációról suttognak, a szélesebb piac jellemzően eladással reagál. Május 12-én például, amikor a Munkaügyi Statisztikai Hivatal közzétette a meglepően magas fogyasztói árindex-adatokat, az S&P 500 az elmúlt közel hét hónap legsúlyosabb háromnapos esését produkálta, egészen pontosan 3,9 százalékot esett ez alatt az idő alatt az index.

A piac mindig először elad, és csak később kérdez

- fogalmazott Tiffany Kent, az atlantai Wealth Engagement pénzügyi tervezője és portfóliómenedzsere.

A szakember megfogalmazása szerint ebben az esetben a magasabb infláció lehetősége azért ijesztette meg a befektetőket, mert ha az infláció emelkedik, a monetáris szigorítás keretein belül a kamatlábak is emelkedhetnek. Ha pedig a kamatlábak emelkednek, a finanszírozási lehetőségeket figyelembe véve a vállalatok nyereségessége csökkenhet, ami közvetett módon a részvényárfolyamok csökkenéséhez vezet.

Számos kereskedő a fentiek miatt úgy dönt, hogy a kedvezőtlen számok hatására eladja kitettségét, és később a piaci mozgásokat és történéseket elemezve igyekeznek jó beszállót találni. A legtöbb egyéni befektető - különösen azok, akik újak a piacon - azonban Kent szerint nem járnának jól, ha ugyanezt az "őrült megközelítést" alkalmaznák, azok ugyanis, akik nem ismerik a hagyományos módszereket egy vállalat értékének mérésére, azok többé-kevésbé a reményre alapozva kereskednek.

Elég nehéz egy reménybe befektetni vagy egy reményre fogadni

- fogalmazott Kent.

Matt Canine, az atlantai East Paces Group pénzügyi tervezője és vezető vagyonkezelési igazgatója szerint jobb megoldás benne tartani a pénzt a részvényekben ahelyett, hogy az ember pánikszerűen eladja azokat, és később megpróbálja "időzíteni a piacot".

Történelmi távlatban nézve a részvények általában a legmagasabb hozamú eszközosztályt, és egyben a legjobb fedezetet is jelentik az infláció ellen

- mondja Canine.

És ha az ember fiatalabb befektető, akkor ez az információ különösen fontos lehet, mondja John Pilkington pénzügyi tervező és a Vanguard vagyoni tanácsadó vezetője.

Ha hosszú távú befektető vagy, a részvények valószínűleg még mindig a legjobb hosszú távú válaszod az inflációra

- mondja Pilkington.

Úgy gondolom tehát, hogy hosszú távon kell gondolkodni a befektetési portfólióról, és nincs olyan csoport, amelyik felkészültebb és alkalmasabb lenne erre, mint az, aki a 20-as vagy 30-as éveiben kezd a nyugdíjas éveire félretenni

Igaz ami igaz, ha például az egyik legelfogadottabb benchmarkot, az S&P 500-at vesszük alapul, nehezen találunk olyan 20-30 éves periódust az elmúlt 70 év távlatában, amikor nem pozitívban "jött volna ki" az ember egyszerűen egy indexet lekövető ETF megvásárlásával - még akkor is, ha a vizsgált időtáv alatt számos komoly, akár 20 százalék fölötti esést és jó pár (bikapiacokhoz képest kimondottan rövid!) medvepiaci környezetet is át kellett vészelniük a kitartó befektetőknek.

Ami pedig a piac időzítését illeti, a hulló kést jókor elkapni már-már inkább a művészet és a szerencsejáték kategóriájába, semmint a befektetések világába tartozik. A Bank of America szakértői által még tavaly márciusban gyártott sávdiagram is ezt hivatott alátámasztani, azzal a prekoncepcióval élve, hogy a legjobb napok gyakran a legkomolyabb esések után következnek be, így

azok, akiknek az aktuális nagy eladási hullámban megremegett a kezük, gyakran komoly árfolyam emelkedésekről maradtak le a mögöttünk álló évtizedekben.

Mindezek mellett fontos megjegyezni, hogy

egyre több árulkodó jelet láthatunk a tőkepiacokon, ami alapján kimondottan túlfűtöttnek és "korrekcióra megértnek" tűnhetnek most a tőzsdék,

elég például a az AAII hetente végzett befektetői hangulat felmérésének az eredményére gondolni: a lakosság és általában a teljes tőkepiac kiugróan magas optimizmusa hagyományosan kontraindikátorként szolgálhat a jövőbeli teljesítményeket illetően, de a Morgan Stanley figyelmeztetésére is felkaphatjuk a fejünket, az elemzők szerint ugyanis a vállalati profitok csak lassan emelkednek, az előretekintő P/E ráták pedig túlságosan magasak és a profitvárakozások felülvizsgálata nem fogja tudni ellensúlyozni az árazási szintek csökkenését, így a következő 6 hónapban 10-15 százalékos korrekció várható.

Mindezek tükrében a rövid távú kereskedés iránt érdeklődő befektetőknek valóban érdemes lehet megfontolni egy hátralépést és kivárást, a "struccszerű" buy-and-hold stratégia pedig azok számára, akik megengedhetik (és meg is szeretnék engedni) maguknak ezt a hosszútávú gondolkozást, a múltbeli teljesítményeket tekintve továbbra is jó választásnak tűnhet.

