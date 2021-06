Kivárhatnak a befektetők a hét egyik legfontosabb eseménye előtt

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Mintha még az USA-ban is a foci Eb-t nézték volna a traderek, relatíve alacsony forgalmú kereskedés folyt pénteken az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek továbbra is mindenkori csúcsaik közelében állnak. Az ázsiai tőzsdéken ezt követően vegyes volt a hangulat hétfőn, a határidős indexek állása alapján pedig az európai indexek múlt pénteki záróértékeik közelében nyithatnak. Bár egyelőre úgy látszik, hogy lassan indul be a hét, szerdán kerül sor a Fed kamatdöntésére és Jerome Powell sajtótájékoztatójára, ami egyben irányt is adhat a piacnak.