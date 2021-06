Nagy mozgások a magyar tőzsdén, a Masterplast eddig a nap sztárja

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Mintha még az USA-ban is a foci Eb-t nézték volna a traderek, relatíve alacsony forgalmú kereskedés folyt pénteken az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek továbbra is mindenkori csúcsaik közelében állnak. Az ázsiai tőzsdéken ezt követően vegyes volt a hangulat hétfőn, Európában azonban jó hangulatban indult a hét, a DAX új csúcsra emelkedett. A magyar piac ma relatíve alulteljesítő a kedvező nemzetközi hangulatban, viszont a midcapek között nagy mozgásokat látni, a Masterplast árfolyama 8 százalékos pluszban is járt ma, de jól teljesít a Rába is.